Arraial de BH: quadrilha Luar do São João é a campeã do concurso nacional

Arraial de Belo Horizonte reuniu apresentação de 70 quadrilhas em sete dias de festa na Praça da Estação (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Após realizar os concursos municipal (grupo de acesso e grupo especial) e estadual, BH se tornou a capital nacional das quadrilhas no último fim de semana. A Quadrilha Luar do São João, do Piauí, foi a campeã brasileira na noite deste domingo (14/8), levando o prêmio de R$ 12 mil.





Foram sete dias de Arraial de Belo Horizonte, com apresentação de cerca de 70 quadrilhas.





“Foram dois dias de viagem para virmos dançar em Belo Horizonte. Preciso dizer que está sendo uma satisfação enorme para todos nós quadrilheiros fazer parte dessa festa. Só temos elogios para o evento que foi muito bem organizado, com estrutura de alojamento, alimentação e hospitalidade impecáveis. Trouxemos o tema ‘Cuscuz nosso de cada dia’, que foi muito bem recebido nesta excelente arena, que é a Praça da Estação”, conta Ramon Patrese, diretor-geral da Quadrilha Luar do Sertão.





Neste ano, Belo Horizonte contou com duas quadrilhas no concurso nacional:





Feijão Queimado: vencedora do Concurso Municipal de Quadrilhas do Grupo Especial em 2022

Pipoca Doce: vencedora do Concurso Municipal de Quadrilhas do Grupo Especial em 2019





A apresentação da Pipoca Doce foi interrompida por problemas técnicos, e os motivos estão sendo apurados. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, diz lamentar o ocorrido.





“Sabemos o trabalho, o tempo e o amor envolvidos nesse processo. Nos comprometemos a prestar todo o apoio necessário à quadrilha junto à Confebraq (Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas) e esperamos que esse incidente possa ser reparado de alguma maneira no futuro”, ressalta Gilberto Castro, presidente da Belotur.





Vencedoras e premiação





Veja o resultado do Concurso Nacional de Quadrilhas:





1° lugar (R$ 12 mil): Quadrilha Luar do São João (Piauí)

2° lugar: (R$ 10 mil): Quadrilha Raio do Sol (Pernambuco)

3° lugar: (R$ 8 mil): Quadrilha Si Bobia a Gente Pimba (Distrito Federal)

4° lugar (R$ 6 mil): Quadrilha Zé Monteirão (Roraima)





A Comissão Julgadora foi composta por 18 jurados, um de cada estado representado pelas quadrilhas participantes. Eles julgaram os quesitos animação, coreografia, harmonia, figurino, marcador e repertório musical.





“Estamos vivenciando uma cidade mais feliz. Chegamos ao fim desta edição histórica do Arraial de Belo Horizonte, com o espetáculo das quadrilhas de todo o Brasil, além dos shows e muita gastronomia junina em um evento popular e democrático. Estamos muito orgulhosos de voltar com este evento tão importante para a capital mineira, que se demonstrou viva, hospitaleira, pulsante e alegre ”, concluiu Castro.