Arraial de BH: Quadrilha 'Feijão Queimado' é a campeã do grupo especial

Com a vitória, a quadrilha Feijão Queimado embolsou o prêmio máximo de R$ 14 mil (foto: Henrique Marques/Belotur )

Após uma apuração acirrada, a quadrilha Feijão Queimado foi eleita a grande campeã do Grupo Especial do 43° Arraial de Belo Horizonte ao atingir 100 pontos – o valor máximo possível na competição. O resultado foi anunciado na tarde desta terça-feira (9/8), no coreto do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o Parque Municipal.



A apresentação que garantiu a vitória ocorreu no último domingo (7/8), na Praça da Estação, Centro da capital mineira.

A vice-campeã do festival foi a Quadrilha Pipoca Doce, que também atingiu a pontuação máxima. Conforme comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), organizadora da festividade, o critério de desempate foi o tempo de apresentação das quadrilhas no tablado. “A Feijão Queimado dançou por mais tempo e, assim, levou o troféu de campeã. A Pipoca Doce, do bairro Alpes, ficou com o prêmio de R$ 12 mil, destinado ao segundo colocado da disputa. A performance homenageou Aleijadinho, mestre do barroco mineiro.

O terceiro lugar foi conquistado pela Quadrilha Nova Geração, equipe do bairro Jardim Vitória. O grupo dançou o enredo ‘O Grande Encontro’, que levou um prêmio de R$ 10 mil. “As quadrilhas Milho Verde, Balancê Mineiro, Chic Chic e Formigueiro Quente tiveram as menores pontuações e farão parte do Grupo de Acesso na próxima edição”, detalhou o Executivo municipal

No próximo fim de semana, dançarinos de até 18 estados se apresentarão nos tablados do evento nos dias 13 e 14 de agosto. As quadrilhas Feijão Queimado, campeã em 2022, e Pipoca Doce, campeã em 2019, serão as representantes de Belo Horizonte no Concurso Nacional de Quadrilhas, que será realizado pela segunda vez na cidade

Quesitos avaliados pelos jurados

1) Conjunto: a forma geral e integrada de apresentação como Quadrilha Junina, o alinhamento, a espontaneidade, criatividade, empolgação, vibração, agilidade e vigor dos participantes;

2) Coreografia: execução dos passos tradicionais juninos, ocupação uniforme do espaço e ritmo da música e da dança;

3) Caracterização: leva-se em consideração a originalidade e a criatividade dos materiais utilizados na confecção do figurino, valorizando a harmonia das cores e o conjunto;

4) Marcador: desenvoltura durante a apresentação, entrosamento com a quadrilha e com o público, firmeza e convicção na marcação dos passos e criatividade;

5) Casal de Noivos: animação, simpatia, harmonia e entrosamento do casal entre si, com a quadrilha e com o público.

Premiações As quatro quadrilhas melhores colocadas receberam os seguintes prêmios:



1º - Feijão Queimado: R$ 14 mil 2º - Pipoca Doce: R$ 12 mil 3º - Nova Geração: R$ 10 mil 4º - São Gererê: R$ 8 mil