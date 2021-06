Festa junina em casa

Mais um ano sem as deliciosas e animadas festas juninas que esquentam nosso inverno. Nada de fogueira, dançar quadrilha, barraquinhas de brincadeiras e música animada. Sentimos falta de tudo isso porque gostamos de tradição. De norte a sul do país, todas as regiões fazem suas festas juninas, cada uma com características locais. E Minas não fica de fora, por aqui não declaramos uma semana de feriado como no Nordeste, mas em todos os fins de semana de junho eram várias as festas e tantas que começamos a fazer as festas julinas, porque tivemos que entrar no mês de julho para aproveitar mais ainda o arraiá; afinal, é só uma vez por ano.





Já que a pandemia cortou o nosso barato e não permite grandes aglomerações, nada impede fazermos festa junina particular, isso é, em casa com a família. Para quem tem casa de campo ou sítio fica mais fácil, mas até mesmo dentro de apartamento é possível enfeitar com bandeirinhas, colocar uma música no som, fazer algumas brincadeiras e, é claro, o principal: preparar todas as delícias típicas de são-joão.





Afinal, esperamos um ano para comer os quitutes juninos. Caldos, espetinhos, milho assado, canjica, pé de moleque, cocada, broa de fubá, arroz-doce e muito mais. Tudo isso tem gosto de infância, faz parte da nossa memória afetiva, e por isso são mais gostosas ainda.





Alguns docinhos como doce de leite, cocada e pé de moleque são fáceis de encontrar em qualquer supermercado, e os ingredientes para as outras receitas também. Para facilitar ainda mais nossa vida, a Embaré e a Camponesa prepararam este ano um livro de receitas de são-joão para presentear os clientes que comprarem pelo aplicativo do grupo. Tem até um kit especial de produtos da marca para facilitar quem quer colocar a mão na massa. É mais uma diversão para fazer em família.





Vamos dar aqui algumas receitas do volume 1 do livro de receitas:

Bolo de milho

4 ovos; 2 xícaras de açúcar; 200g de manteiga sem sal; 200ml de leite; 1 lata de milho; 3 xícaras de farinha de trigo com fermento





Modo de fazer

Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme branco, depois acrescente os ovos e bata por mais dois minutos. No liquidificador, bata o milho com o leite e depois coloque essa mistura na batedeira, junto com a farinha de trigo. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos.

Queijadinha

1 caixinha de leite condensado integral; 20g de manteiga; 2 ovos; 40g de queijo parmesão ralado; 100g de coco seco ralado





Modo de fazer

Misture o leite condensado com a manteiga e os ovos até ficar uma mistura homogênea. Acrescente o coco e o queijo. Coloque em forminhas de minicupcakes e leve ao forno preaquecido de 180 a 200 graus e asse por 20 minutos.





Paçoca de colher

1 caixinha de leite condensado integral (395g); 1 colher de sopa de manteiga sem sal; 3 paçocas rolha ou quadradinhas; 1 paçoca extra para polvilhar





Modo de fazer:

Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e esfarele as paçocas, como se estivesse fazendo uma farofa. Misture grosseiramente e leve ao fogo baixo para cozinhar, e engrossar um pouco. Despeje em copinhos e decore com a paçoca para polvilhar. Espere esfriar e sirva.

Dica: o brigadeiro engrossa rápido; se passar do ponto, coloque um pouco de creme de leite para amolecer.