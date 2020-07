Colégio na Pampulha promove festa junina no estilo drive-thru

(foto: Colégio COPAM-BH/Divulgação)

Se tem uma festa que os mineiros sempre gostaram de curtir é a junina. Qadrilha, forró, caldo, canjica, tropeiro, barraquinhas, enfim, estão no imaginário. Com o isolamento social por causa do pandemia do novo coronavírus, não é possível viver tudo isso agora. Mas o Colégio Copam, nao Bairro Jaraguá, em aula on-line desde março, encontrou uma saída para que os alunos matassem a saudade uns dos outros e também vivessem este momento: a festa junina no estilo drive-thru.



Alice Colares conta que criaram quatro estações para que os carros passem sem ninguém precisar descer do veículo. A primeira é a do caixa, quando as pessoas recebem o cardápio, sempre higienizado. "Temos caldo de mandioca, tropeiro, canjica, pipoca, cachorro-quente, algodão doce e um kit de doces com cajuzinho, brigadeiro e doce de coco", além de água, suco e refrigerante. As comidas e bebidas típicas são vendidas nas barraquinhas montadas na porta da escola. Os preços variam de R$ 10 a R$ 2.

(foto: Colégio COPAM-BH/Divulgação) higienziada, as pessoas chegam à segunda estação. Nela, conta Alice Colares, vão ganhar um brinde, uma máscara com o logo do colégio, tanto infantil quanto adulto: "Temos também o correio elegante. Durante a semana, os alunos enviaram para o WhatsApp do colégio as mensagens, nos transcrevemos e estamos entregando. É possível fazer na hora também".



E como foto não pode faltar, a diretora pedagógica conta que tem uma moldura que é colocada na janela do carro e o clique é feito. E, claro, música, com a presença de um DJ.



Já na terceira estação, é hora de retirar o pedido, todo embalado, fechado, e com os entregadores de luva e máscara. Nesta estação, as pessoas recebem o cachoro-quente, algodão doce, docinhos e pipoca.

(foto: Colégio COPAM-BH/Divulgação)

Na quarta e última estação, é a parada para quem escolheu do cardápio o tropeiro, caldos ou bebidas. Aí, é hora de se despedir. Tudo feito com segurança e sem aglomeração, em filas organizadas.

Alice Colares destaca que a rua está movimentada e que o evento, inédito, foi abraçado pela comunidade, e não só escolar. "Confirmamos que a saudade é mesmo grande. Mesmo com o contato de longe, só de ver o sorriso, dar um tchau já faz muito bem. O movimento é bacana, todos têm gostado e dizem que estavam precisando deste "encontro"".