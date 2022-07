Faixa do Anel Rodoviário é liberada após quase 10 horas de interdição

O acidente

Local do acidente no Anel Rodoviário de BH nesta quarta-feira (13/7) (foto: Soraia Piva/EM/D.A Press)

Quase 10 horas após interdição total, uma faixa do Anel Rodoviário, no sentido Vitória, foi liberada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O local estava bloqueado desde as 3h desta quarta-feira (13/07), quando uma carreta desgovernada tombou e atingiu ao menos dez casas da Vila da Luz, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste da capital mineira.Com o acidente, a carga do veículo ficou espalhada no local e a via foi liberada apenas após limpeza parcial e retirada da carreta por meio de um guincho. Moradores da vila chegaram a prometer uma manifestação, mas desistiram após negociações feitas com a PMRv.Ao menos dez famílias e 26 pessoas foram diretamente afetadas pelo acidente . Segundo o motorista da carreta, um pneu teria estourado e, por isso, ele perdeu o controle da direção.