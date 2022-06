Vacinação contra a COVID está com 9,4% de cobertura da 4ª dose em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A partir desta terça-feira (28/6), foram convocadas para a vacinação da 4ª dose do imunizante contra a COVID-19 em Belo Horizonte as pessoas com 44, 45 e 46 anos de idade. Para se vacinar, é preciso ter pelo menos 4 meses da última dose.