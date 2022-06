Atendimento pediátrico será ampliado no fim de semana em Belo Horizonte

Segundo usuários do serviço de saúde, a estratégia implementada no final de semana passado não funcionou - as filas continuaram grandes, com peregrinação entre hospitais e longos períodos de espera até que as crianças fossem atendidas. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Crianças e adolescentes terão atendimento médico prioritário em três unidades de emergência e exclusivo em oito Centros de Saúde de Belo Horizonte neste fim de semana. A iniciativa da prefeitura ocorre em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias, em especial entre os pequenos, e de sobrecarga dos serviços de saúde na capital. Crianças e adolescentes terão atendimento médico prioritário em três unidades de emergência e exclusivo em oito Centros de Saúde de Belo Horizonte neste fim de semana. A iniciativa da prefeitura ocorre em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias, em especial entre os pequenos, e de sobrecarga dos serviços de saúde na capital.

Para casos de urgência, o Pronto Atendimento do Hospital Odilon Behrens, a UPA Oeste e a UPA Norte estarão com atendimento prioritário para o público infantil, das 19h desta sexta-feira (17) até as 19h de domingo. Nesse período, as UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Pampulha e Barreiro receberão somente os adultos.

No domingo haverá cinco unidades destinadas exclusivamente ao atendimento pediátrico: Carlos Chagas, São Geraldo, São Paulo, São Francisco e Rio Branco. O horário de funcionamento também será das 7h às 19h.





Alta demanda

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a ação visa melhorar a A prefeitura ainda informou que não haverá aplicação de doses contra COVID-19 e gripe (influenza) neste fim de semana nos pontos de vacinação da capital.A Secretaria Municipal de Saúde informou que a ação visa melhorar a estratégia implementada no fim de semana anterior, quando as UPAs Barreiro, Oeste e Norte foram destacadas para concentrar o atendimento pediátrico.

Veja onde ser atendido



Para casos pediátricos de emergência, das 19h desta sexta-feira (17) até as 19h de domingo (19):



UPA Norte - Av. Risoleta Neves, 307 - Bairro Novo Aarão Reis





UPA Oeste - Av. Barão Homem de Melo, 1.710 - Jardim América





Pronto Atendimento do HOB - R. Formiga, 50 - São Cristóvão



As UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Pampulha e Barreiro atendem exclusivamente adultos neste fim de semana.





Para casos pediátricos leves, das 7h às 19h, no sábado:



Centro de Saúde Carlos Chagas - Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia





Centro de Saúde São Geraldo - Av. Itaituba, 318 - São Geraldo





Centro de Saúde São Paulo - R. Airuoca, 455 - São Paulo





Centro de Saúde São Francisco - R. Viana do Castelo, 485 - São Francisco





Centro de Saúde Rio Branco - R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco





Centro de Saúde Carlos Renato Dias - R. José Gonçalves, 375 - Barreiro





Centro de Saúde Aarão Reis - Av. Waldomiro Lobo, 177 - Guarani





Centro de Saúde Vila Imperial - R. Guilherme Pinto da Fonseca, 350 - Me. Gertrudes