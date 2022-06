PBH nomeia médicos para completar grade de profissionais na saúde pública

PBH divulgou nome de médicos aprovados para atuar na rede pública de saúde na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou na manhã desta quarta-feira (15/06) no Diário Oficial do Município (DOM) os nomes de 193 médicos que estão aptos a atuar na rede pública de saúde da capital.

No decreto, a Subsecretária de Gestão de Pessoas, Fernanda de Siqueira Neves, orienta que os candidatos aprovados para tomar posse iniciem os procedimentos pelo Portal do Servidor da PBH.

Nas últimas semanas, quem buscou atendimento nos principais hospitais e centros de saúde da capital se deparou com longas filas de espera e falta de médicos.

No início do mês, a população chegou a ameaçar funcionários do Centro de Saúde Piratininga, em Venda Nova, devido ao quadro de defasagem de médicos na unidade.

Segundo dados levantados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel), os atendimentos a casos de Síndrome Gripal e COVID-19 aumentaram 286,8% nos Centros de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Belo Horizonte no período entre 30 de maio e 3 de junho.

O aumento da demanda agrava o cenário de falta de profissionais nas unidades. Também segundo o Sindicato, até 9 de junho, pelo menos 120 das 589 equipes de Saúde da Família estavam sem médicos e faltavamm 80 pediatras, inclusive nas UPAs.

Após a convocação, a prefeitura espera que os médicos comecem a atuar na rede pública e atender a população após 20 dias, contados a partir da divulgação dos nomes aprovados, que estão disponíveis na página oficial do DOM na internet.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não respondeu em quais unidades de atendimento os novos médicos irão atuar e quais são as especialidades contratadas.