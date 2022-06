Festival Made in Minas Gerais, na Savassi, exalta culinária mineira

Festival Made in Minas Gerais de volta à Praça da Savassi (foto: Túlio Santos/EM/D.A) O festival Made in Minas Gerais retornou neste domingo (12/6) à Praça da Savassi, no cruzamento entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, como um convite para se deliciar, divertir e conhecer o que Minas tem de melhor: a rica culinária regada a melhor conversa com música e informação gastronômida de qualidade.





Rafael Marinho, de Belém, e Alexandre Almeida, de Aveiro, Portugal, aprovam a carne de sol de Montes Claros (foto: Túlio Santos/EM/D.A)

Paraenses, capixabas e portugueses



Os capixabas Emerson Silva e Juliana Dadalto passearam pelo evento e disseram que estão 'fazendo um estudo gastronômico em BH' (foto: Túlio Santos/EM/D.A)





Com pessoas de vários cantos do Brasil, os capixabas Emerson Silva e Juliana Dadalto passearam pelo evento e ficaram encantados: "Estamos fazendo um estudo gastronômico em BH", disseram.



E Emerson enfatizou que se surpreendeu com a diversidade. "Estou viajando Minas inteira num só lugar".





No "Made in Minas Gerais, o valor médio dos pratos variou de R$25 a R$ 46. O melhor prato da cozinha mineira servido na edição 2022 recebe o Troféu Dona Lucinha, em homenagem a uma das maiores referências da cozinha mineira, que morreu em 2019, aos 86 anos. Outro homenageado foi o cartunista Ziraldo, que, este ano, completará 90 anos, no dia 24 de outubro.





Em um ambiente de confraternização, as pessoas também levaram seus animais de estimação, o evento é pet friendly. E as crianças se divertiram no espaço kids, com contação de histórias de Alessandra Nogueira.



O Made in Minas Gerais também ofereceu ao público palestras sobre variados temas, desde a “Contemporaneidade na cozinha mineira e a responsabilidade social dos restaurantes” até "Festas regionais: sustentabilidade e gastronomia mineira".

Os restaurantes presentes foram:

Restaurante Xapuri (Chef Flávio Trombino);

Maria das Tranças (Chef Lulu – Maria de Lourdes);

Restaurante Dona Lucinha (Chef Márcia Nunes);

Leitão Luiz Ney (Chef Luiz Ney), da Pousada Villa Paolucci;

Ora Restaurante (Chef Felipe de Oliveira);

Padre Toledo (Chef Fernanda Fonseca);

Favoritto Jardins (Chef Fred Trindade);

Okikuri (Chef David Dias),

Empório 77 Bistrô (Chef Alex Bogas)

Chef Raiz, com a convidada a cozinheira Adriana Lourenço, de Pimenta, oeste de Minas.





Rafael Marinho, de 33 anos, jornalista, é de Belém, no Pará, e mora em Belo Horizonte desde 2019. O Made in Minas Gerais era um dos eventos da sua lista de como desbravar a capital mineira. E foi aprovado: "Até me programei para conhecer antes, mas veio a pandemia. Achei tudo uma delícia, muito legal, comida gostosa, ambiente agradável".O jornalista contou que foi a procura de um prato especial, há muito esperado: "Comi carne de sol de Montes Claros, com mandioca cozida na manteiga de garrafa. Tenho amigos de lá, que sempre falavam da carne, nunca me deram, e tive que correr atrás. Superou todas as expectativas: simplemente perfeito". Ele revelou ainda que experimentou alguns queijos.Rafael disse que em BH tudo é muito diferente de Belém, mas há um ponto em comum, que é bem especial para ele: "Certamente a receptividade do mineiro e do paraense são bem parecidas. A mineirice é especial".Rafael estava na companhia do amigo português Alexandre Almeida, também jornalista, pesquisador da Universidade de Aveiro, de Portugal, que veio participar de um evento na UFMG. Ele também aprovou a carne de sol de Montes Claros.