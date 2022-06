Polícia Militar Rodoviária autua 28 motoristas embriagados em 48h em Minas

Tirar motoristas que tenham ingerido álcool das rodovias é principal preocupação da PMRv (foto: PMRv)

Um crime na direção de veículos, cometido por motoristas, em especial em rodovias, chamou a atenção neste fim de semana: a embriaguez ao volante. Nas últimas 48 horas, foram 28 autuações em flagrante feitas nas estradas de Minas Gerais. Desse total, nove foram na noite de sexta-feira e madrugada de sábado, e 19, sábado à noite e domingo de madrugada.

Os números são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que fez fiscalizações em diversas rodovias e os flagrantes foram registrados nas regiões, Central, Sul, Norte e Nordeste do estado.

Chamou a atenção nas fiscalizações feitas nas proximidades de Lagoa da Prata, onde foi registrado o maior número de flagrantes, cinco. Em segundo lugar aparecem as estradas de Passos, com quatro, Caratinga, com três, e Alto Jequitibá, com duas autuações.

Com o uso de etilômetro chama a atenção a medição feita em Alto Jequitibá, com 1,01 miligramas/litro, a mais alta constatada. Também foram registrados casos pelos batalhões de Manhuaçu, Guaxupé, Matipó, Ponte Nova, Inhapim, Lavras e Itaú de Minas.

Em todos os casos, os motoristas tiveram suas carteiras apreendidas e os veículos foram entregues a parentes ou amigos dos envolvidos,que estivessem em condições de dirigir, depois de soprarem o etilômetro.