Polícia Civil apreende bebidas falsificadas na Grande BH

PCMG apreende centenas de garrafas de bebidas falsificadas (foto: Divulgação/PCMG)

Centenas de bebidas falsificadas foram apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no último sábado (10), em Santa Luzia, na Grande BH. Um jovem de 22 anos acabou preso por comercializar os produtos para boates e restaurantes de Belo Horizonte e Região Metropolitana. De acordo com as investigações, ele vendia cerca de 300 garrafas de uísque, vodca e gim por semana.