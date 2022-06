BH: unidades da PUC Minas retomam uso obrigatório de máscaras

A obrigatoriedade serve tanto para locais abertos quanto para ambientes fechados “Em especial, para salas de aula, laboratórios, clínicas, salas de atendimento e secretarias, eentre outros”, ressaltou a universidade.

A decisão, de acordo com a PUC Minas, está associada ao número de casos de COVID-19 na capital mineira e às recomendações feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) . Por conta da grande concentração de pessoas em seus campi e unidades, a instituição acadêmica entende a importância do uso de máscara como medida sanitária necessária à contenção da disseminação da doença.

No início do mês passado, o governo de Minas liberou o uso de máscara em locais fechados, entretanto, devido ao crescimento de casos, algumas cidades mineiras voltaram a obrigar a proteção, incluindo a capital mineira

O aumento do número de pessoas infectadas no estado já era esperado pelas autoridades de saúde. Segundo Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, o alto índice de infecção está associado ao caráter sazonal do novo coronavírus . "A COVID-19 vai aumentar. O que estamos observando agora, nada mais é do que o esperado. Não há cepas novas, não é um momento de fragilidade vacinal da população.”