Minas registra maior pico de casos de COVID dos últimos dois meses

Número de casos de COVID-19 em Minas confirmados nas últimas 24h é o maior em 63 dias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os índices da COVID-19 estão voltando a subir no estado. Entre essa terça (24/5) e quarta-feira (25/5), foram 4.072 novos casos confirmados e 42 mortes causadas pelo coronavírus em Minas Gerais. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.









Belo Horizonte vive sem a obrigatoriedade de máscara em locais fechados desde 28 de abril, enquanto o estado está nesta situação desde o dia 1° de maio. Infectologistas não descartam a possibilidade de retorno do uso de máscaras com alta de casos.





A média móvel de casos está em 2.146,4 confirmações diariamente, número que também está crescendo, e é o maior desde o dia 6 de abril deste ano.





Atualmente, 82,7% da população com mais de 5 anos no estado foi vacinada com duas doses, enquanto 57,3% dos maiores de 18 anos estão com o primeiro reforço. Avança lentamente a cobertura da 4ª dose, que está com 21,7% do público-alvo já vacinado.