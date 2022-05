Temperatura cai em BH e população se prepara para frio intenso

População de BH já começou a sentir o frio hoje, com chuva e mínima de 16°C (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Quem já está com frio nesta segunda-feira (16/5) pode se preparar: as temperaturas vão despencar ao longo da semana. Hoje (16), o dia amanheceu com muitas nuvens e chuva isolada em Belo Horizonte. A mínima foi de 16°C e a máxima será de 22°C. Essas são informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A partir de quarta-feira (18/5), a temperatura mínima em Belo Horizonte será de 8°C, com máxima de 20°C e quinta (19/5), dia previsto para maior frio , será de mínima de 5°C e máxima de 19°C.





Paloma Ferreira já se prepara para o frio com a sua família. Ela e o esposo precisam se agasalhar bem pela manhã, porque vivem na região metropolitana e trabalham na capital. O trajeto é feito de moto. “É mais complicado de moto, o frio pega muito, especialmente quando venta”, conta.





Maurílio e Paloma precisam se agasalhar ainda mais, pois saem de casa de moto (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Os filhos, de 16 e 10 anos, estão indo para a escola também agasalhados, e até o cardápio já mudou para adaptar com o frio. “À noite estamos fazendo sopa e canjiquinha, que as crianças adoram”, finaliza a recepcionista de 34 anos.





No estado, há possibilidade de geadas nesta semana , em regiões próximas à Serra da Mantiqueira e no Sul de Minas. Monte Verde, distrito de Camanducaia, pode registrar temperaturas negativas na próxima quinta-feira (19/5).





Uma massa de ar polar chega no Brasil e fará as temperaturas despencarem em diversas regiões. A expectativa é que a quinta-feira seja o dia mais frio do ano em muitas cidades, também em Belo Horizonte.





Na capital, o frio permanece para o fim de semana e segue com mínima de 12°C para os demais dias. A temperatura volta a subir no fim do mês de maio.