Corpo de pescador é encontrado em rio em Ritápolis após três dias de buscas

Corpo de Bombeiros localizou corpo de pescador nesta terça-feira (10/5) (foto: Bombeiros MG)

Após três dias, o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei encontrou o corpo de um homem de 49 anos que se afogou em um rio na zona rural de Ritápolis, na região Central de Minas.

A vítima pescava com dois companheiros no último sábado (7/5), quando a embarcação virou.





Os militares iniciaram as buscas no fim de semana por meio de técnicas de mergulho. Na manhã desta terça-feira, a operação foi reforçada com a presença de um barco.

Após algumas horas de trabalho, os bombeiros localizaram o cadáver em um banco de areia com alguns galhos, a cerca de dois quilômetros de onde o barco virou.

O corpo do pescador foi levado para um local de melhor acesso para a realização da perícia e posterior remoção por parte do serviço funerário.