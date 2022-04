Turista mineiro morre afogado em praia de Guarapari, no Espírito Santo

Idoso de 72 anos morreu na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo (foto: Reprodução/Guarapari Virtual) Um mineiro de 72 anos morreu após se afogar na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (21/4), de acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo.









Conforme os militares, a vítima foi levada para a ambulância do Corpo de Bombeiros, onde a equipe começou às manobras de reanimação cardiopulmonar, até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





No local, os médicos do Samu continuaram prestando socorro à vítima e, em seguida, encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas o idoso não sobreviveu.