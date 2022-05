Serra do Curral: com Tamisa fechada, juiz manda intimar diretor em casa

Justiça tem encontrado dificuldades para oficiar empresa que deseja explorar a Serra do Curral (foto) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 4/5/22)

Ação do MP também 'sofreu' por portas fechadas na Tamisa

Depois de uma oficial não encontrar ninguém na sede da Taquaril Mineração S.A (Tamisa), a Justiça Federal determinou, nesta sexta-feira (6/5), a intimação pessoal de Cristiano Pinto Caetano da Cruz, um dos diretores da empresa. Ele receberá em sua casa, em Belo Horizonte, a comunicação oficial do judiciário dando dez dias à companhia para se manifestar sobre o pedido da prefeitura belo-horizontina para suspender a licença que viabiliza a exploração do solo na Serra do Curral.Como mostrou mais cedo o, uma representante do judiciário foi ontem ao prédio que a Tamisa informou ser sua base, em Nova Lima. A porteira do edifício, porém, informou não ver representantes da companhia no local há cerca de dois anos "Diante da suspeita de ocultação da empresa, deverá ser feita a citação por hora certa", lê-se em trecho do despacho do juiz Carlos Roberto de Carvalho, da 22° Vara Federal.Há dois dias, o magistrado deu dez dias para que a empresa e o governo se manifestem sobre a liminar solicitada por Belo Horizonte . Com a dificuldade de encontrar representantes da Tamisa, porém, o prazo ainda não começou a correr. A citação por "hora certa", no entanto, permite que o período estipulado comece a contar sem que haja a efetiva ciência da companhia. Para isso, basta Cristiano ser encontrado em casa.A "suspeita de ocultação" citada pelo magistrado, por sua vez, vai ao encontro da possibilidade, aventada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Belo Horizonte, de a sede informada pela Tamisa ser, na verdade, mera "fachada"."A mineração da serra que dá nome à Belo Horizonte já exige cautelas por si só. Com ainda mais razão agora que se sabe que a empresa tem uma sede com indícios de ser de fachada, como certificado, com fé pública, pelo Oficial de Justiça ao colher o relato do porteiro do prédio de que 'não tem visto funcionários da empresa no local' há mais de um ano", apontou o subprocurador-geral do Contencioso, Caio Perona, ao pedir a Justiça a citação por "hora certa".Segundo as informações cadastrais da Tamisa, apresentadas à Receita Federal, o quadro societário tem, além de Cristiano da Cruz, o diretor Guilherme Augusto Gonçalves Machado. A empresa tem relações com a Cowan, construtora responsável pelo viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu sobre um ônibus em 2014, em Belo Horizonte. O acidente matou duas pessoas e feriu 23



Em dezembro do ano passado, Juliana Braga Aluotto Modenesi, outra oficial de Justiça, também não encontrou ninguém no prédio. Ela foi ao local a fim de notificar uma Tamisa de uma ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A peça pedia o adiamento de uma audiência pública que trataria, justamente, do processo de licenciamento concedido à Tamisa.



"Não é aceitável que uma empresa que pretende minerar o símbolo mais importante de Belo Horizonte sequer tenha uma sede ativa com funcionários para responder e prestar contas dos seus atos", assinala trecho da peça da PGM de BH.



A autorização do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aos planos da Tamisa foi dada no sábado (30). Belo Horizonte afirma não ter sido consultada ao longo do processo e teme riscos à água, ao ar, ao meio ambiente e ao sossego dos moradores. A área de desejo da mineradora tem extensão equivalente a 1,2 mil campos de futebol. Há trechos de Mata Atlântica no espaço.