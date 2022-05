Juiz dá dez dias para o estado e a Tamisa se manifestarem sobre ação

Juiz dá prazo de dez dias para partes se manifestarem sobre ação na Serra do Curral (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O juiz da 22ª Vara da Justiça Federal, Carlos Roberto de Carvalho, deu prazo de dez dias para o Governo de Minas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a mineradora Tamisa se manifestarem sobre o pedido de suspensão da licença ambiental da Serra do Curral feito pela Prefeitura de Belo Horizonte.

No documento, o juiz afirma que é necessário ouvir todas as partes envolvidas no processo antes da decisão final.

Na madrugada do dia 30 de abril, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou o pedido de licenciamento da mineradora Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa) para exploração da Serra da Curral, em Nova Lima, na divisa com a capital.

Na terça-feira (03/05), a Prefeitura de Belo Horizonte acionou a Justiça Federal para tentar impedir a mineração na serra. Na petição, a PBH afirma que o estado, de forma equivocada, excluiu Belo Horizonte da decisão e que existem riscos ao município que não foram esclarecidos na reunião do Copam.

Em um vídeo publicado no Instagram, o prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que a licença ambiental é uma “monstruosidade que estão querendo fazer na Serra do Curral, um patrimônio de Belo Horizonte”.