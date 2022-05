Serra do Curral: comunidade quilombola se sente ameaçada pela mineração

Comunidade quilombola, localizada na Região Leste de Belo Horizonte, foi fundada em 1970 por Mãe Efigênia (foto: Divulgação/Iepha)

Os ooradores de uma comunidade quilombola, próxima à Serra do Curral, temem que a vegetação e as nascentes utilizadas em seus rituais religiosos sejam afetadas pela mineração da Taquaril Mineração S.A (Tamisa) . A comunidade questionou, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (6), não ter sido consultada sobre os impactos da exploração na região.Cerca de 42 famílias vivem no quilombo Manzo Nzungo Kaiango, localizado no Bairro Santa Efigênia, a pouco menos de 3 km do local onde será instalado o complexo minerário da Tamisa. "Além de violar nossos direitos enquanto território quilombola, a mineração nesta região viola nossa prática de manifestação da nossa fé", declara a líder comunitária do local, Makota Cássia Kidoialê, de 52 anos.O quilombo Manzo foi tombado, há quase quatro anos, como patrimônio imaterial de Minas Gerais , e desde 2013 é patrimônio de Belo Horizonte. Para Makota, a serra é um território de matriz africana."A Mata da Baleia, onde vai ocorrer a exploração, é usada em diversos rituais das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Além de ser um ponto de coleta de ervas, que só tem naquela região", conta Makota.Sem a mata, diz ela, o quilombo deixa de existir. "Minas Gerais foi construída pelo trabalho do povo preto, arrancado de suas comunidades, e agora a história se repete. Esses impactos vão diretamente contra a nossa existência", declara a líder comunitária.Ela questiona, ainda, o fato de a comunidade, fundada em 1970, não ter sido consultada no processo de licenciamento da mineradora . "Estão passando por cima de nós como se não existíssemos. Não se pode passar por cima de uma memória ancestral dessa forma. Essa é a nossa história, é o que ainda nos resta de memória", ressalta.