Alta nos combustíveis pode afetar oferta de ônibus para a população (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Com a expectativa de um novo aumento dos combustíveis, a Associação Nacional de Transportes Urbanos (NTU) sinaliza o caos no transporte público em todo o país. A entidade, que representa as empresas operadoras do setor, afirma que o novo reajuste do diesel pode reduzir a oferta de ônibus para a população.Sem mudança nos preços há 57 dias, importadores aguardam um aumento de 12% na gasolina e 24% no diesel - a ser divulgado pela Petrobras nos próximos dias. “Se não forem definidas fontes para cobrir esses custos adicionais, as operadoras serão obrigadas a racionar o combustível e oferecer apenas viagens nos horários de pico, pela manhã e à tarde. No resto do tempo, os ônibus terão que ficar parados nas garagens”, afirma Francisco Christovam, presidente do NTU.Na capital mineira, a previsão pode ser ainda mais catastrófica, já que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetrBH) garante que, em Belo Horizonte, o transporte público já opera em colapso. Desde a última sexta-feira (29/4), a população sofre com a falta de ônibus. A redução da frota foi adotada como estratédia para diminuir os impactos financeiros, na tentativa de equilibrar o sistema Mas apesar do alerta da entidade nacional, o Setra afirma que não haverá redução na circulação de ônibus de forma imediata. “Serão realizadas assembleias com todos os associados antes de uma tomada de decisão, sendo ela favorável ou não”, declarou.O sindicato belo-horizontino justifica a crise ao citar o congelamento das tarifas nos últimos quatro anos. Além da inflação acumulada, aumento do diesel, aumento do preço do veículo, das peças e autopeças em quase 100%. Foi pontuado, também, o aumento de apenas 27% do salário-Mínimo de dezembro de 2018 até hoje e a redução de 43,9% do número de passageiros pagantes no mesmo período.