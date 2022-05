Serra do Curral: artistas e intelectuais lançam manifesto contra mineração

Lista reúne personalidades como Milton Nascimento, Djamila Ribeiro e Caetano Veloso (foto: Pixabay/ Divulgação)





Nesta sexta-feira (6/5), será divulgada uma carta pela preservação da Serra da Curral, assinada por artistas, intelectuais e escritores de projeção nacional e internacional.





Além de figuras conhecidas de Minas Gerais - Milton Nascimento, Samuel Rosa, Fernanda Takai, Débora Falabella, Daniel de Oliveira e Maurício Tizumba - , a lista reúne artistas como Caetano Veloso, Renata Sorrah, Gilberto Gil e Chico Buarque e o jornalista Chico Pinheiro.

Assinada por mais de 700 nomes, a carta se contrapõe à aprovação do licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril para mineração na Serra do Curral.





A licença foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental na madrugada do último sábado, em um processo controverso, que recebeu críticas de ambientalistas e pesquisadores da área socioambiental.





A carta é endereçada ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Melo, ao secretário estadual de Cultura, Leônidas Oliveira, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus.





Além de pedir a anulação da licença concedida, os signatários reivindicam que o tombamento estadual da Serra do Curral seja colocado imediatamente na ordem do dia.





O documento também está disponível no site tiraopedaminhaserra.bonde.org/carta e qualquer pessoa pode assiná-lo.





O grupo compreende a serra como "um bem que extravasa as fronteiras de Minas Gerais, patrimônio comum de todos os brasileiros".









A carta é uma iniciativa da documentarista e ativista Luciana Sérvulo da Cunha junto ao movimento Tira o Pé da Minha Serra, e começou a colher assinaturas das personalidades na terça-feira.





Desde a semana passada, o Tira o Pé da Minha Serra tem promovido ações digitais e mobilizações de rua contra o empreendimento. Entre as próximas ações, está previsto um tuitaço no dia do lançamento e um ato de entrega da carta às autoridades de Minas Gerais nesta sexta-feira.