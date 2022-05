Serra do Curral: artistas assinam manifesto contra exploração minerária

Grandes artistas nacionais, como Caetano veloso, se mobilizam para tentar barrar ação de mineradora na Serra do Curral (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mais de 200 artistas e escritores brasileiros assinaram um manifesto contra o projeto de mineração na Serra do Curral, aprovado na madrugada do último sábado (30/5). Entre os nomes estão artistas de peso como Chico Buarque, Caetano Veloso e Milton Nascimento. O documento deve ser entregue ao governador do Estado, Romeu Zema, nesta quinta-feira (5).Na carta, os artistas pedem a suspensão da licença concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) e que seja dada prioridade ao processo de tombamento pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha).Segundo a documentarista e diretora artística Luciana Sérvulo, coordenadora do movimento, a iniciativa busca atrair visibilidade para a causa. "Minha meta inicial era conseguir 50 nomes representativos nacionais. Já temos mais de 100. Estamos planejando uma série de ações para movimentar a sociedade. Queremos chamar bastante atenção", complementa.Com família em Belo Horizonte, ela revela ter ficado chocada com a autorização dada à mineradora Tamisa. "Essa decisão vai na direção contrária do processo de tombamento, existem muitas irregularidades. Isso precisa ser denunciado. Nós temos que fazer barulho", afirma.