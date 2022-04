Liberação do uso de máscaras em locais fechados divide opiniões em BH

A partir desta quinta-feira (28/4), a máscara deixa de ser obrigatória em ambientes fechados de Belo Horizonte (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou hoje a medida que desobriga o uso de máscaras em locais fechados a partir desta quinta-feira (28/04). A decisão foi possível segundo a Secretaria de Saúde, por conta do cenário mais controlado da COVID-19 na capital, mas, mesmo assim, não agradou muito alguns moradores.





Nas redes sociais, a medida dividiu opiniões. Descontentes com a demora, alguns defenderam que a suspensão das máscaras já deveria ter sido executada há tempos, a exemplo de outras capitais. Outros pontuaram que acreditam na eficácia da proteção, mas que, graças ao potencial da vacinação, a máscara acaba se tornando um item dispensável.

Máscara nunca impediu nada, nada. Covid-19 só serviu para a esquerda fazer o que sempre fez de melhor. %u2014 Erik jeremias (@erikjeremias) April 27, 2022

Algo natural, uma vez que a população está cada vez mais vacinada. %u2014 Deni %uD83E%uDD8A%uD83C%uDF39 (@uaideni) April 27, 2022

Brasil inteiro sem máscara. Mas Belo Horizonte é um país paralelo. Me perdoem, sabemos a eficiência da mesma, mas a vacinação desobriga este uso.

Já passou da hora! %u2014 Henrique Muzzi (@muzzihenrique) April 27, 2022

No entanto, mesmo com a ideia de liberdade respirar "livremente" de novo, a insegurança em relação ao contágio do vírus ainda assombra algumas pessoas, que entendem não ser o momento certo para a flexibilização do uso da proteção.





Mesmo em locais abertos, o clima de inverno que está por vir deixa dúvidas em alguns belo-horizontinos, que questionam se a decisão tomada foi uma medida assertiva para que não haja retrocessos.

Agora é só esperar a m. acontecer. Aí vem o inverno, o tempo seco, o onibus com janelas fechadas ou sem janelas...enfim... %u2014 Robert Serbinenko (@ivpix) April 27, 2022

@prefeiturabh liberando o uso de máscaras sob a desculpa de que a população de Belo Horizonte está vacinada. Para o Fuad e para o @RomeuZema, crianças com menos de 5 anos não é gente? %u2014 Sérgio (@sergioarifa) April 27, 2022





Cláudia Navarro, secretária de Saúde de BH, apresentou dados para justificar a suspensão do uso das máscaras . Segundo o levantamento da PBH, em janeiro, 47% da população belo-horizontina foi diagnosticada com a COVID-19. Já em abril, esse número caiu para cerca de 2%.

Além disso, aproximadamente 35,9% das crianças estão completamente vacinadas . Dessa forma, as autoridades acreditam que a medida pode servir como tentativa de conscientização dos pais e responsáveis sobre a vacinação da criança: "Porque a não vacinação não vai ser só um efeito individual".





Toda essa movimentação vem após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmar a decisão da flexibilizar do uso das máscaras em todo o Estado. Entretanto, o chefe do governo estadual estipulou que a decisão final caberia às prefeituras.





Em Belo Horizonte, o uso de máscaras passa a ser restrito aos transportes coletivos e escolares e a ambientes hospitalares.