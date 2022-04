Confira os novos dados da COVID em Minas nesta segunda-feira (25)

A PBH tem realizado campanhas de repescagem da vacinação de segunda a sexta-feira, para todos os públicos já convocados. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







Segundo dados do novo boletim epidemiológico, mais 18 pessoas testaram positivo para o coronavírus e uma morreu nas últimas 24 horas. Até o momento, desde o início da pandemia, 3.352.736 casos foram confirmados no estado, e 61.227 pessoas morreram. Essas informações são disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

No mês de abril, até o dia de hoje (25/4), foram 26.376 pessoas com a COVID-19 e 377 mortes. Os números vêm caindo, já que neste mesmo período, em março, eram 124.377 positivos e 1.072 mortes, índices bastante superiores se compararmos ao mês atual.





Foram aplicadas 34,2 milhões de doses de vacina em Minas, e 83% da população acima de 5 anos está com duas doses. Por outro lado, ainda há resistência e baixa procura pela terceira dose do imunizante, e proporcionalmente 56,8% se vacinaram com a dose de reforço.





Da vacinação pediátrica, 68,2% do público infantil está com a primeira dose, e 29,3% está com a segunda. A Prefeitura de Belo Horizonte realiza campanha de segunda a sexta-feira, para qualquer dose e para todos os públicos já convocados. Os centros de saúde e postos disponíveis estão listados no site

