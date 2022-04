Minas tem 2.975 casos de COVID-19 nas últimas 24 horas

BH vacina idosos acima de 80 anos com a quarta dose e também contra a gripe (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Dados do mais recente boletim epidemiológico emitido hoje (05/4) mostram que entre a segunda (04/4) e a terça-feira, 2.975 pessoas se contaminaram com o coronavírus e outras 13 morreram em Minas. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.





Entre os cinco primeiros dias de abril, foram 10.438 novas contaminações e 98 óbitos pela COVID-19. Desde o início da pandemia, Minas registrou 3.336.798 casos confirmados e 60.948 mortes. Atualmente, 50.680 pessoas estão com o vírus e sendo monitoradas pela SES-MG.





Das internações, a ocupação de leitos de UTI no SUS está em 53,1%, sendo 2,8% ocupados pelo COVID. São 120 pessoas contaminadas pelo vírus em toda Minas Gerais internadas em UTI. Os leitos de enfermaria estão 85,5% ocupados, e proporcionalmente, 3,3% estão com pacientes com suspeita ou confirmados para o coronavírus, o que representa 689 pessoas.





A cobertura vacinal de toda a população, com duas doses, está em 76%. 53,8% das pessoas acima de 18 anos receberam a dose de reforço, o que representa 8.868.032 vacinas aplicadas. A procura pela vacinação infantil tem crescido a passos lentos, e até agora 65,5% do público foi imunizado com a primeira dose, e 19% com a segunda.