Queda em doações de sangue do tipo negativo deixa estoque de BH em alerta

O estoque dos tipos sanguíneos negativos em Belo Horizonte está baixo e a Hemominas está fazendo um apelo à população por doadores. Segundo a fundação, no momento, a rede Hemominas registra uma queda média de 25% nos tipos sanguíneos negativos, em especial o tipo O negativo que está 40% abaixo do ideal, o que é considerado estado crítico.









Apesar do estoque não estar no nível ideal, a Fundação Hemominas esclarece que o atendimento às demandas hospitalares conveniadas de Belo Horizonte e das demais cidades do estado tem se mantido normal, "com atenção especial às urgências, mas é preciso que a população continue a comparecer cada vez mais e de forma mais habitual, pois a necessidade de quem precisa é cotidiana", afirma Viviane.





De acordo com a fundação, neste ano a Hemominas tem tido um retorno do crescimento do comparecimento dos candidatos, sobretudo a partir do mês de março. Viviane conta que a expectativa da fundação é que, com a melhora no quadro da pandemia, o comparecimento de doadores nas unidades da Hemominas volte a crescer.





"À medida que há um aumento da flexibilização das medidas relativas ao enfrentamento da COVID-19, em virtude da cobertura vacinal que tem sido ampliada no estado, tem-se notado um aumento do comparecimento de doadores nas unidades da Hemominas, representando uma tendência no horizonte de melhora crescente nos níveis de estoque, mas é preciso que este aumento seja ainda maior para que se volte ao patamar anterior à pandemia", pontua.





A fundação pontuou que, considerando o período de 2020 e 2021 em relação ao ano de 2019, em razão da pandemia da COVID-19, houve uma queda média de 20% no comparecimento de candidatos à doação.

Coleta de doações de sangue externas em Minas

A Fundação Hemominas informou, nesta terça-feira (5/4), datas para coletas externas de sangue no mês de abril em nove municípios.





As ações serão realizadas em unidades de saúde em postos avançados de coleta externa nas cidades. A expectativa da fundação é que compareçam cerca de 120 candidatos à doação por dia.





A Hemominas ressalta que antes de procurar os locais de doação, os interessados devem conhecer as condições e restrições para doar sangue.





Confira abaixo os locais das coletas externas deste mês:





Araguari

As coletas serão realizadas nos dias 7/4 e 28/4 (quintas-feiras), das 7h30 às 11h30, no Posto Avançado de Coleta Externa localizado à Rua José Carrijo, 205, Centro. As doações devem ser agendadas pelo telefone (34) 98875-9021.





Barbacena

As coletas de sangue em Barbacena acontecem nos dias 11/4 e 25/4 (segundas-feiras), das 9h às 15h, no Pace localizado na Rua Padre Toledo, sem número - anexo à Santa Casa – bairro São Sebastião.





Bom Despacho

As coletas acontecem nos dias 5/4 e 19/4 (terças-feiras), das 8h às 13h, no Pace localizado na Praça Olegário Maciel, 831, Centro.





Cataguases

As coletas acontecem nos dias 6/4, 13/4, 20/4 e 27/4 (quartas-feiras), das 8h às 14h, na Policlínica de Cataguases localizada na Rua Ostende Ribeiro, número 50, Centro. As doações devem ser agendadas pelo telefone (32) 3429-2441.





Conselheiro Lafaiete

As coletas acontecem nos dias 6/4, 13/4, 20/4 e 27/4 (quartas-feiras), das 8h às 12h, no Pace Doutor Nilson Albuquerque localizado na Rua Higino Sebastião da Cunha, 135, no Parque Bandeirantes.





Itajubá

As coletas acontecem nos dias 7/4, 14/4 e 28/4 (quintas-feiras), das 7h30 às 12h30, no Pace localizado na Avenida Henriqueto Cardinali, sem número, no bairro Varginha (Policlínica de Varginha).





Lavras

Em Lavras, as coletas de sangue estão programadas paras os dias 5/4, 7/4, 12/4, 14/4, 19/4, 26/4 e 28/4 (terças e quintas-feiras), das 7h30 às 11h30, no posto localizado na Avenida Ernesto Matioli, 8.851, bairro Santa Efigênia.





Leopoldina

As coletas de sangue em Leopoldina acontecem nos dias 5/4, 7/4, 12/4, 14/4, 19/4, 26/4 e 28/4 (quintas-feiras), das 8h às 16h, no Polo de Saúde de Leopoldina, localizado na Rua Santa Filomena, 250, no Centro.





Muriaé

As coletas de sangue em Muriaé serão realizadas nos dias 6/4, 13/4, 20/4 e 27/4 (quartas-feiras), das 7h30 às 15h, na Rua Doutor Ivan Américo Porcaro, sem número, no Centro (antigo Centro Viva Vida, ao lado do Hospital São Paulo).

Como e quem pode doar sangue?





"Além disso, o agendamento evita aglomerações nas unidades e mantém o ambiente seguro para os candidatos à doação. Em caso de não comparecimento, solicitamos que o cidadão realize o cancelamento do agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato", pontua Viviane.

Requisitos para doação de sangue

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização. A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de pelo menos uma doação anterior.





Além disso, entre os critérios está incluso pesar mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação e alimentado - a fundação recomenda que, após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso, o doador aguarde três horas para efetuar a doação.





O doador também não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação; não pode ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue; não pode ter tido hepatite após os 11 anos; não pode ter feito tatuagem/sobrancelha definitiva/botox/piercing nos últimos 12 meses. Em caso de mulheres menstruadas ou em uso de anticoncepcionais, a doação é permitida.





Além disso, o cidadão deve apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo vírus da COVID-19, precisam aguardar quanto tempo para doar sangue?

Em caso de COVID-19, o doador deve aguardar 10 dias após a melhora completa dos sintomas para doar. Casos graves poderão ter um prazo maior em virtude das complicações associadas à doença.





Pessoas que testaram positivo, sem ter apresentado sintomas, devem aguardar 10 dias após a coleta do exame. Já profissionais de saúde que fizeram uso contínuo e correto de EPIs - equipamentos de proteção individual - durante atendimento a pacientes com COVID-19 podem doar.





Em caso de contato próximo com pacientes com COVID-19 durante o período de transmissão (primeiros 10 dias da doença), é necessário aguardar sete dias após o último contato para doar - isto inclui contato sem utilização de máscaras pelo paciente, com contato físico direto ou em caso de residir na mesma casa/ambiente.





Após sintomas respiratórios associados à febre - temperatura igual ou maior que 38,0°C -, sem testagem para COVID-19, é preciso aguardar 14 dias para a doação. Após sintomas respiratórios, na ausência de febre sem testagem para COVID-19, deve aguardar 10 dias para doar.





Se houver testagem negativa no 5° dia, o cidadão é liberado para doar após 24 horas sem sintomas e sem uso de antitérmicos.

