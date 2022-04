Calor e possibilidade de chuvas fracas estão previstas para BH nesta terça

Manhã de sol no Centro da capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A instabilidade no tempo continua para os belo-horizontinos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira (5/4) será de temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas isoladas.









Nas outras áreas do estado, a condição do tempo não é muito diferente. Nas regiões do Norte de Minas e no Noroeste as temperaturas chegam a 35ºC.





Chuvas estão previstas para o Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já na Região Metropolitana há possibilidade de chuva.





Nas outras regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.





O meteorologista indica que a possibilidade de chuva deve se estender para os próximos dias. "Aaté sexta-feira (8/4), provavelmente. As temperaturas ficarão por volta dos 30ºC ao longo da semana", pontua o especialista.