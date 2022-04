Krenaks protestam no Reino Unido por Mariana

Integrantes da etnia diante da Royal Courts of Justice, onde fica o Tribunal de Apelação, com faixa em que pedem reparação pela tragédia (foto: Mateus Parreiras/EM/D.a press)





Londres – A bravura dos indígenas krenak deixou o território sagrado do Rio Doce em uma jornada de 10 mil quilômetros, que levou seus líderes a enfrentarem, ontem, um batalha sob insistente chuva fina, vento cortante e frio de 3°C em Londres. A missão: defender os direitos dos atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, na primeira audiência que definirá, até o fim da semana, se a Justiça do Reino Unido pode julgar o caso e determinar uma indenização pelo desastre.





Os advogados dos atingidos pretendem responsabilizar a mineradora BHP Billiton, inglesa e australiana, pelas consequências do colapso da barragem, que era operada por sua subsidiária, a Samarco – a Vale é a outra proprietária da empresa brasileira.





Em frente à Royal Courts of Justice, onde fica o Tribunal de Apelação, os krenaks chamaram a atenção dos ingleses ao expor o drama enfrentado por toda a bacia do Rio Doce e por uma população de mais de 700 mil pessoas. Para isso, mostravam garrafas cheias de água turva de lama, com a etiqueta: River Doce (Rio Doce). Com faixas abertas na Avenida Strand, pediram “Justiça por Mariana”.





A inesperada manifestação de indígenas entre os edifícios vitorianos de Londres foi registrada pelas lentes de fotógrafos, cinegrafistas e curiosos da Inglaterra, o que pode despertar a simpatia da opinião pública londrina durante o julgamento.





Os cerca de 200 mil atingidos listados nessa ação são representados pelo escritório internacional PGMBM. A maioria é formada por pessoas físicas, mas os maiores valores pleiteados são referentes a 25 municípios mineiros e capixabas – incluindo o de Mariana, o mais devastado –, cinco autarquias, seis instituições religiosas e 530 empresas de diferentes portes. Estima-se o valor do processo em cerca de 5 bilhões de libras (mais de R$ 31 bilhões). O julgamento da ação está previsto para terminar na sexta-feira.





A Samarco operava a Barragem do Fundão quando ela se rompeu, em 5 de novembro de 2015, matando 19 pessoas – um corpo nunca foi encontrado – e devastando a Bacia Hidrográfica do Rio Doce entre Mariana e a foz, no litoral do Espírito Santo. Diante da falta de respostas da Justiça no Brasil, a intenção é processar no Reino Unido a BHP Billiton (BHP Reino Unido e BHP Austrália).





Dentro do tribunal, o julgamento se mostrou mais meticuloso do que o ocorrido em primeira instância, em 2020, e que considerou que o pedido dos atingidos não caberia à Justiça do Reino Unido, sem condições práticas para julgar o número grandioso de clientes e com risco de se sobrepor a ações em curso no Brasil. Essa decisão está sendo contestada pelos advogados do escritório PGMBM.





Desta vez, participam três juízes, incluindo o vice-presidente do Tribunal de Apelação, o que mostra a importância do caso, que pode se transformar no maior do Brasil e do Reino Unido em termos de valores e número de pessoas defendidas. Os advogados da PGMBM e da BHP Billiton concordaram inclusive em ampliar o tempo previsto para a audiência, devido à grande amplitude de argumentos.





E logo no primeiro dia essa dilatação de tempo se mostrou necessária. Os argumentos dos advogados dos atingidos foram sistematicamente submetidos a exames, reexames e sua validade posta em xeque em simulações de passos futuros e possíveis choques com as legislações brasileira e do Reino Unido, em caso de progressão da ação.





Com isso, o primeiro dia foi suficiente apenas para a sustentação dos advogados dos atingidos do escritório PGMBM. Para mostrar que há precedente para o pedido de julgamento de uma empresa inglesa com múltiplas vítimas, foi trazido o caso do derramamento de petróleo ocorrido na Nigéria, causado pela empresa anglo-holandesa Shell. Esse caso, julgado em 2017, tinha 15 mil pescadores africanos atingidos e prosseguiu, só não indo a julgamento devido ao fato de a empresa ter feito um acordo com pagamento de 55 milhões de libras (R$ 332 milhões).





NO BRASIL





Sobre a questão da competência da Justiça inglesa e do risco de sobreposição entre ações brasileiras e inglesas, os advogados do PGMBM lembraram que a maior causa coletiva no Brasil – a Ação Civil Pública do Ministério Público Federal (MPF), de R$ 155 bilhões –, está parada. Lembraram, também, que prefeituras como a de Mariana, que pode receber mais de R$ 1 bilhão em indenizações, não participam de ações em curso no Brasil, como milhares de clientes, que veem apenas no processo do Reino Unido uma chance de justiça.





O trio de juízes chegou a alegar que essas pessoas e entidades poderiam entrar na Justiça a qualquer tempo. Mas os advogados salientaram que o tribunal não pode trabalhar com possibilidades e que há remédios específicos para lidar com aqueles que, nesse caso, cometerem algum abuso. A BHP Billiton informa que os casos já são tratados no Brasil e que duplicariam demandas que já estão em curso, informando que mais de R$ 30 bilhões em reparação e auxílios emergenciais já foram pagos desde 2015.





Tribo diz que desastre sepultou suas tradições

Integrantes da aldeia em Resplendor observam o leito tingido de lama: ''O rio está morto'' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 19/11/15)

"A gente está atrás de justiça. Morreu o espírito do povo krenak. O rio, que chamamos de Watu, era onde batizávamos nossos meninos. Era onde fazíamos os nossos rituais. Hoje, não podemos mais fazer nada, devido a esse crime. O rio está morto. Ele é da nossa religião e tem alguns costumes que para a gente acabaram, como o da caça da capivara, a pesca, os remédios do rio e as nossas religiões."





"A gente está atrás de justiça. Morreu o espírito do povo krenak. O rio, que chamamos de Watu, era onde batizávamos nossos meninos. Era onde fazíamos os nossos rituais. Hoje, não podemos mais fazer nada, devido a esse crime. O rio está morto. Ele é da nossa religião e tem alguns costumes que para a gente acabaram, como o da caça da capivara, a pesca, os remédios do rio e as nossas religiões."





Para os krenaks, a injustiça que consideram ter sofrido no Brasil faz com que a esperança desse povo repouse sobre os tribunais do Reino Unido. “Até hoje não tivemos compensação. Espero que a justiça venha em relação a isso. Não tem preço que pague essa devastação, porque foi destruidor demais, grande demais, não tem jeito de recuperar mais a morte do nosso rio. Temos a nossa luta agora, porque temos a próxima geração de crianças. Queremos ter um futuro melhor para as nossas crianças, com educação, qualidade de vida e uma esperança de manter nossas tradições”, disse Tum Krenak.