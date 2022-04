Vendedora viraliza cantando sucesso de Marília Mendonça em bar de BH

Um cliente que estava no local filmou e postou nas redes sociais. O vídeo viralizou e muitos internautas notaram a similaridade com a voz de Marília. A publicação conta hoje com mais de 45 mil likes e mais de 500 mil visualizações. Lorena se mostra incrédula com tanto sucesso e com as comparações com a rainha do “feminejo”.





'Eu mesma não gosto da minha voz, mas muita gente fala que se parece com a da artista', conta.









A florista é fã da cantora e conta que já fez até música para ela. A canção foi gravada por Lorena no dia em que a artista morreu. Ela conta que a situação quase a fez desistir da letra.









O amor de fã se iniciou quando viu Marília cantar “Infiel”, um dos maiores sucessos da cantora. A identificação fez com que a jovem marcasse a artista em várias de suas postagens, tendo sido notada por ela uma vez.





Apesar do talento, Lorena Freitas conta que nunca fez aula de canto, mas que desde os 7 anos se apresentava na igreja. O sucesso do vídeo é um passo da florista rumo a seu maior sonho: poder se dedicar inteiramente a música.





'Eu já chorei muito depois que o vídeo viralizou. Espero que consiga mais oportunidades para me apresentar e que minha história chegue até a dupla Maiara e Maraísa. Queria mostrar a música que fiz para Marília e tenho certeza que elas vão gostar'.









A jovem trabalha hoje como auxiliar de cozinha durante o dia e vende flores à noite. Oficio que herdou de avó, falecida em agosto do ano passado. Lorena conta que sempre aproveita suas passagens pelos bares para dar uma “palinha” e que as apresentações sempre acabam rendendo um sucesso maior na venda das flores.





'Todas as vezes que canto, faturo mais. As pessoas compram mais flores, dão gorjeta, fazem PIX', conta em entrevista ao G1













*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira Com seus dois trabalhos, Lorena sustenta seus filhos de 5, 11 e 12 anos. A artista está trabalhando para que o vídeo viralizado seja o inicio de uma trajetória de sucesso. Para conhecer melhor o trabalho de Lorena, basta acessar sua página no Instagram @lorenafreitasoficial