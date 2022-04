Mãe que teria jogado filho em córrego no Sul de Minas é presa pela PRF

PM que recebeu a denúncia resgatou o corpo do bebê (foto: Equipe Positiva / divulgação )

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na tarde desta segunda-feira (4/4), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a mulher de 23 anos suspeita de ter jogado o filho recém-nascido em um córrego no município de Três Pontas.

De acordo com a PRF, a prisão ocorreu após o recebimento de informações da Polícia Civil sobre o crime e a possível fuga da mulher em um ônibus que seguia para São Paulo. Os agentes rastrearam o veículo e conseguiram abordá-lo no km 30 da Fernão Dias, em Bragança Paulista (SP).

Dentro desse ônibus os agentes localizaram a mulher de 23 anos, que confessou o crime e acabou presa. Ela foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil em Três Pontas, onde presta depoimento.

O crime chocou a cidade nesse domingo (3/4). O corpo do recém-nascido foi encontrado no mesmo córrego de Três Pontas, horas depois. Um sargento da PM, que estava de folga, recebeu a denúncia de que havia um bebê jogado no córrego próximo à Avenida José Lagoa, no Centro da cidade.

Equipe da PRF conseguiu prender a suspeita (foto: PRF/Divulgação)

O corpo de bebê foi encontrado pelo sargento e uma equipe da Polícia Militar. Após ser retirado da água, ele foi encaminhado para o IML de Varginha.

"As primeiras informações dão conta que a criança nasceu com 1,7 Kg com vida, teve o cordão umbilical cortado de maneira arcaica, que indica que pode ter sido feito em casa por pessoas não habilitadas", explica Gustavo Gomes, delegado da Polícia Civil e responsável pela investigação.

Prints de conversa entre suspeita e amiga foram divulgados (foto: Redes Sociais )

A mãe da criança foi identificada na manhã desta segunda-feira (4/4) com a ajuda de moradores, após uma denúncia anônima. Ela teria dito que o filho nasceu sem vida e que teme pela vida no sistema prisional. A jovem poderá responder por infanticídio e ocultação de cadáver.