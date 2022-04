Mulher achada nua e amordaçada no Centro de JF denuncia roubo e agressão

Caso foi registrado na Rua Santa Rita, no Centro de Juiz de Fora (foto: Google Street View/Reprodução)

A Polícia Militar (PM) informou nesta segunda-feira (4/4) que uma mulher, de 36 anos, foi encontrada nua e amordaçada no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Em depoimento, a vítima relata que foi agredida e roubada por um jovem após marcar um programa com ele.

Embora divulgado hoje, o caso foi registrado na última sexta-feira (1º/4), por volta das 22h, quando um homem, de 44, procurou a PM e relatou que viu, da janela do seu apartamento, a vítima, em outro imóvel, tentando pedir ajuda.

Conforme o registro policial ao qual a reportagem teve acesso, a PM foi até o local informado pela testemunha, na Rua Santa Rita, e solicitou o acesso ao interior do prédio ao acionar, via interfone, uma pessoa que mora no apartamento ao lado do local denunciado.

Após entrarem no prédio, os militares se depararam com a porta aberta e encontraram a vítima nua, amordaçada e com as pernas e os braços amarrados. Assim que foi libertada pelos policiais, a mulher disse que é garota de programa e tinha agendado um encontro com um cliente às 20h30.

Conforme o relato, o autor, que aparentava ter algo em torno de 18 anos, pagou R$ 100 adiantado, mas, após a relação sexual, ele anunciou o assalto com um revólver – que, segundo a vítima, parecia ser de plástico.



A mulher também contou aos policiais que reagiu e, então, foi agredida, sendo, por fim, imobilizada e amarrada.

Posteriormente, ainda segundo a vítima, o autor roubou dela dois aparelhos celulares, a quantia de R$ 500 e as chaves da casa.

Até o fechamento da reportagem, o jovem não havia sido identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.