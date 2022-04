Vídeo: bombeiros resgatam cachorrinho que caiu em buraco de obra

Administração do condomínio buscaria o dono do cachorro

Um cachorrinho foi salvo pelo Corpo de Bombeiros na manhã dessa segunda-feira (4/4) depois de cair em um buraco feito como fundação de obra em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O salvamento foi filmado pelos militares e o cãozinho não ficou ferido.

Não se sabe por quanto tempo o cachorro ficou no buraco mas, nesta manhã, os bombeiros foram chamados depois que os funcionários do canteiro de obras perceberam o choro do animal, de pequeno porte, aparentemente da raça shih tzu. A construção fica no Bairro Laranjeiras, Zona Sul da cidade, e o buraco tinha cerca de 3 metros de profundidade.