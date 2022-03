Uberlândia desobriga uso de máscaras em locais fechados

Desde abril de 2020 a máscara era obrigatória em Uberlândia (foto: Reprodução/Raquel Portugal/Fiocruz) O uso de máscaras está desobrigado em ambientes fechados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a partir desta terça-feira (29/3). As exceções são clínicas médicas e hospitais. A determinação ocorre poucos mais de duas semanas depois da liberação das máscaras em ambientes abertos na cidade.

O uso facultativo foi autorizado em publicação nesta segunda (28/3) no Diário Oficial do Município de Uberlândia. Contudo, é preciso ficar atento, pois há outras recomendações.

Segundo a publicação, em unidades de saúde, incluindo consultórios médicos e odontológicos, as máscaras ainda serão exigidas. Existe ainda a recomendação do uso do acessórios por idosos maiores de 70 anos, imunossuprimidos e pessoas com sintomas gripais até liberação médica.

Ainda que facultativo, também é recomendado que as máscaras estejam com passageiros do transporte público e durante o trabalho de manipulação de gêneros alimentícios.

Em 11 de março, o Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 havia desobrigado o uso da máscara para locais abertos. Com a nova decisão, Uberlândia quase que normaliza a questão do acessório de proteção contra o coronavírus desde abril de 2020, quando foi editava a lei que exigia a máscara no município.

A liberação se dá pelo andamento da vacinação local e a redução dos números de internação, contaminação e mortes na pandemia.