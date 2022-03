MG: 5.110 pessoas testam positivo para COVID entre ontem e hoje (23)

42 milhões de vacinas já foram aplicadas em Minas. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







O boletim epidemiológico emitido nesta quarta-feira (23/3) aponta que mais 5.110 infecções com o coronavírus foram registradas no estado. O total chega a 3,3 milhões de casos desde março de 2020, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.



Outras 37 pessoas morreram por COVID-19 nas últimas 24h, e Minas chega a marca de 60.638 óbitos confirmados.





Hoje o estado também chegou a 50% da população acima de 18 anos com a terceira dose, ou dose de reforço. Atualmente, 82% das pessoas com mais de 5 anos estão com duas doses ou com dose única, e 42 milhões de doses de vacina já foram administradas em Minas.





Da vacinação pediátrica, 62,7% do público foi vacinado com a primeira aplicação, e 12,4% com a segunda. Pelas estatísticas e previsões do estado, faltam 632 mil crianças para receberem a primeira dose.