COVID-19: Minas registra 21 mortes nas últimas 24h

2022 concentra 6,8% das mortes por covid-19 no estado até agora. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Entre ontem e hoje (16/3), 21 pessoas em Minas Gerais perderam a vida para o coronavírus, e outras 5.632 se infectaram com a COVID-19. O mês de março tem apresentado uma queda significativa nos números da pandemia no estado, após o boom de contaminações em janeiro e fevereiro.





Já são 60.391 óbitos em Minas desde o início da transmissão da doença, e 3,2 milhões de casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Em 2022, foram 1.062.480 de contaminados, o que representa 32,4% do total. Por outro lado, neste ano são 4.160 mortes até o momento, cerca de 6,8%.

Das internações no estado, 56% dos leitos de UTI SUS estão ocupados e há 6% de ocupação dos leitos que são exclusivos para COVID. As enfermarias estão com 82% de ocupação, mas apenas 4% dos leitos estão com pessoas positivadas ou com suspeitas para o coronavírus.





Embora tenham sido convocados, somente 46% das pessoas em Minas buscaram receber a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Estão com a primeira e segunda dose 76% da população total. A cobertura vacinal pediátrica está em 59% do público-alvo com a primeira aplicação.