Sem leitos COVID, Minas Gerais terá aumento de 26% em CTI, diz secretário

Ao todo, Minas terá mais 590 leitos novos entre adultos e pediátricos, diz secretário (foto: Fábio Marchetto/Governo de Minas) Minas Gerais passará a viver uma "nova fase" em relação à COVID-19, segundo Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde. Baccheretti afirma que, a partir da próxima terça-feira (01/03), a exclusividade de alguns leitos para atendimento a pacientes do coronavírus não existirá mais, o que vai aumentar a capacidade total de atendimento.









Fábio Baccheretti afirma que, a partir de então, Minas vai "conviver" com a COVID-19. Ele também diz que o aumento no que diz respeito aos Centros de Terapia Intensiva (CTIs) é um legado.





"Isso é um grande legado que o estado de Minas vai deixar no serviço público de saúde. Sempre foi um gargalo leito de CTI, e agora a gente passa a ter uma rede muito mais robusta (...) Vamos poder, a partir de agora, conviver com a COVID. É uma nova fase, conviver com a COVID como uma doença, que continua afetando a população, mas menos grave, a gente vivenciou isso agora, com menos intensidade, e a gente consegue agora tirar o atraso com uma rede mais robusta", completou.





Nas últimas 24 horas, Minas teve 11.610 casos de coronavírus e 123 mortes pela COVID. Dos 3.181.947 diagnósticos positivos totais, são 142.931 pacientes em observação, 2.979.477 altas médicas e 59.539 mortes desde o início da pandemia, em março de 2020.