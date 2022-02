Prefeitura de Patos é impedida pelo Dnit de realizar serviço em ponte

Trecho interditado desde domingo da BR-365 (foto: Igor Nunes)



A informação é que uma empresa já foi contratada para fazer a obra de recuperação no local. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) negou à Prefeitura de Patos de Minas e a empresários da região do Alto Paranaíba a possibilidade de seguir com a construção de uma passarela ao lado da Ponte dos Vieiras, na BR-365, trecho interditado desde domingo (13/2) A informação é que uma empresa já foi contratada para fazer a obra de recuperação no local.



Contudo, ainda na manhã desta quinta-feira (17/2) não havia qualquer maquinário ou pessoal do Dnit para o trabalho na ponte, que fica na altura do KM 428 da BR-365.



Máquinas da prefeitura e de empresas privadas chegaram a realizar intervenções no local na quarta-feira (16), mas tudo foi retirado depois da negativa.



No último dia 10, uma erosão foi descoberta às margens da rodovia. A água da chuva abriu um buraco abaixo do pavimento, na cabeceira da ponte. Com o processo erosivo aumentando, na manhã de domingo o trecho foi interditado por completo.



A opção de desvio, com cerca de 198 km, é através da BR-354/352. No Trevo da Pipoca, o motorista deve acessar a BR-354/352 e seguir até o trevo com a MG-230, em Rio Paranaíba. Na sequência, trafegar até Serra do Salitre, onde acessará a BR-146 e, por fim, a BR-365, em Santana de Patos.