Santo Antônio do Amparo pede doação de telhas após tempestade de granizo

Telhado destruído após chuva de granizo em Santo Antônio do Amparo (foto: Reprodução vídeo)

A Prefeitura de Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas, divulgou um novo balanço de vítimas na cidade após uma chuva de granizo no fim da tarde da última terça-feira (15/02) . Uma força tarefa foi montada para ajudar centenas de famílias que tiveram as casas atingidas pelo temporal.

De acordo com a prefeitura, o número mais que dobrou depois que uma força tarefa foi montada para cadastrar e ajudar as famílias atingidas. O último balanço mostrou 300 casas danificadas pelas pedras de gelo e, na manhã desta quinta-feira (17/02), já são 680 imóveis.





Segundo ele, a cidade necessita da doação de telhas para os reparos nos imóveis.





“Ontem à tarde, começamos a refazer algumas casas e hoje intensificamos ainda mais esse trabalho. Algumas telhas vieram de Belo Horizonte, pois em nosso mercado já esgotaram. E nossa equipe já está a campo para atender primeiro as pessoas que foram desalojadas e com algumas necessidades especiais. E na sequência, toda a população”, diz Carlos Henrique Avelar, prefeito da cidade.Segundo ele, a cidade necessita da doação de telhas para os reparos nos imóveis.

Em Santo Antônio do Amparo, muitas casas são de telha de amianto e a chuva de granizo deixou estragos. “Apesar de todo prejuízo e de toda a destruição, a nossa cidade não teve vítimas. Isso é pra gente agradecer a Deus”, ressalta.

De acordo com a prefeitura, várias vítimas foram para casa de parentes e cerca 50 pessoas passaram a noite no Ginásio Municipal Eloísio Carlos.



Uma idosa e um senhor, que necessitam de mais cuidados, estão em um hotel da cidade. “Por se tratar de pessoas com necessidades especiais de saúde e serem cadastradas na Assistência Social”, explica.

A prefeitura informou que as aulas foram suspensas no município. “Não estamos tendo aula, porque várias escolas foram danificadas. E estamos usando essas escolas para oferecer almoço para as pessoas desabrigadas ou que não têm condições de usarem as residências, pelo fornecimento de água e energia”, afirma.

O trabalho de reconstrução na cidade está a todo vapor. “Nós estamos com um trabalho árduo, com muita pressão, pois temos pouco tempo. Além disso, dependemos da chuva. Ontem, aqui em Santo Antônio do Amparo, graças a Deus não choveu”.

Ainda segundo a prefeitura, o município está recebendo doações. “Apesar de tanta dor, de tanta pressão, de tanto sofrimento, surgiu à solidariedade no coração das pessoas. Santo Antônio do Amparo é uma cidade do povo unido e isso favoreceu mais ainda. E também estamos recebendo doações de pessoas de outras cidades. Agradecemos muito. No primeiro momento, estamos mais precisando de telhas. Muito obrigada a todos”, informa.