'Perdemos tudo, não salvou nada', diz morador após tempestade de granizo

Casa de mecânico ficou destruída após a chuva de granizo (foto: Reprodução vídeo)

O vídeo de um morador de Santo Antônio do Amparo (veja abaixo(, no Sul de Minas, chorando e mostrando a situação da casa após uma forte chuva de granizo nessa terça-feira (15/02) repercutiu na região. Ivan Rafael Júnior, de 38 anos, registrou a cena do imóvel sendo invadido pela água, para mostrar à esposa dele, que estava trabalhando no momento do temporal.









A prefeitura informou que os bairros Padre Lúcio e Rosário foram os mais atingidos. Além dos estragos, vários pontos da cidade ficaram sem energia após o temporal.



O prejuízo foi grande em muitas casas com telhas de amianto. As pedras de gelo danificaram o telhado dos imóveis.



Ivan Rafael Júnior, de 38 anos, ficou desesperado com o prejuízo na casa dele. O mecânico gravou o vídeo para mostrar á esposa, que é copeira em um hospital e estava trabalhando no momento da chuva. Várias imagens foram compartilhadas após a chuva de granizo que atingiu Santo Antônio do Amparo e deixou muitos estragos na cidade. De acordo com moradores, foram 30 minutos de agonia.A prefeitura informou que os bairros Padre Lúcio e Rosário foram os mais atingidos. Além dos estragos, vários pontos da cidade ficaram sem energia após o temporal.O prejuízo foi grande em muitas casas com telhas de amianto. As pedras de gelo danificaram o telhado dos imóveis.Ivan Rafael Júnior, de 38 anos, ficou desesperado com o prejuízo na casa dele. O mecânico gravou o vídeo para mostrar á esposa, que é copeira em um hospital e estava trabalhando no momento da chuva.



“Acabou com tudo. Eu já não tenho nada na minha vida, rapaz. Só trabalhar! Mais nada”, disse o morador. A vida tá difícil demais. Acabou com tudo, Senhor! Meu Deus do céu”, diz o morador no vídeo.

Ivan mora com a esposa e a filha de 7 anos (foto: Álbum de família)





A casa fica no centro da cidade. Ivan mora com a esposa, Silvana Aparecida Dutra Barros Rafael, e uma filha de 7 anos.



“Está tudo destelhado, não tem como ficar aqui. Fomos para a casa da minha mãe. A casa aqui já era, acabou. Eu estou com medo de chover mais. Viemos aqui para tentar salvar algumas coisas”, afirma a esposa de Ivan.







De acordo com a Polícia Militar, foram mais de 30 ligações de pessoas pedindo ajuda após a chuva. A prefeitura e a Defesa Civil montaram uma força tarefa para ajudar as vitimas que foram levadas para o Ginásio Municipal Eloísio Carlos.

“O balanço que a gente tem, até o momento, mostra 130 moradores desalojados, 24 desabrigados e 16 pessoas dormiram no abrigo. Estamos em reunião e ainda não temos ao certo o número de casas atingidas”, diz assessoria de imprensa da prefeitura.

A administração ainda contabiliza o número de moradores atingidos e publicou nas redes sociais uma nota para prestar apoio e também pedir ajuda da população com doações.



“É a primeira vez que isso acontece. Não queremos nada além do que foi perdido, porque perdemos tudo. Mas estamos precisando urgente de colchões, alimentos e roupas”, ressalta Ivan.