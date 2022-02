Vídeo: crianças são transportadas em escadas de ônibus escolar

Ônibus escolar de Frutal com capacidade para cerca de 40 alunos transportando aproximadamente 100 deles (foto: Reprodução de vídeo)

Vídeos e fotos de superlotação em ônibus do transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal de Frutal foram publicados nessa terça-feira (15/2) em redes sociais.

Em um dos vídeos (veja abaixo), uma mãe de aluno reclama do problema de um ônibus, que passa pelo Bairro Francisco Moron, com capacidade para transportar 40 alunos, mas que estava com aproximadamente 100 deles.





“Se uma porta dessa dá um problema, as crianças caem tudo (sic)”, lamentou uma das mães no fim do vídeo que ela gravou.





Desta forma, ao final do vídeo, é possível perceber o ônibus partindo rumo às escolas com vários jovens em pé e nas escadas do veículo.

Frutal alega mudança na demanda durante a pandemia

De acordo com nota da prefeitura de Frutal, mesmo com o Departamento de Transporte Escolar ter realizado todo o planejamento necessário para oferecer um serviço de qualidade para as crianças, a pasta foi surpreendida com uma série de novas demandas e transformações vividas ao longo dos últimos dois anos.

“A principal mudança foi que, justamente, por causa da falta de aulas, muitas pessoas que garantiam o sustento da família, realizando o transporte particular de estudantes, deixaram de fazer esse serviço. Por outro lado, muitos pais que antes da pandemia tinham condições de pagar por esse serviço, se viram obrigados a cortar gastos e utilizar o transporte oferecido, gratuitamente, pela Prefeitura de Frutal.”

O prefeito Bruno Augusto complementou por meio das redes sociais que o aumento de demanda pelo transporte escolar de Frutal é tão grande que até hoje as pessoas estão procurando o Departamento de Transporte Escolar para solicitar o serviço e, desta forma, a procura está muito além do que era há dois anos atrás e antes da pandemia.

“Nós estamos cientes da situação e das necessidades e posso garantir que estamos trabalhando para solucionar esta questão. Em breve, receberemos mais um ônibus com 44 lugares que viabilizamos através de convênio com o governo federal, por meio do MEC/FNDE. Além disso, já entrei em contato com diversos deputados solicitando mais veículos”, finalizou.

A reportagem questionou Bruno Augusto se existe previsão de quando esse novo ônibus escolar vai chegar e se há alguma medida a curto prazo para resolver o problema, como a locação de um novo veículo, mas não obteve resposta.

Reportagem em atualização.