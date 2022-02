FOTOS: Chuva e ventania deixam rastro de destruição em BH

Vendaval e chuva arrancaram árvore pela raiz na Rua Intendente Câmara, no Bairro Jaraguá (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)



Leia mais: Ventos partem teto de estacionamento de supermercado e de posto em BH O vendaval com chuva de granizo que atingiu cinco bairros de BH nessa quarta-feira (16/2) deixou um rastro de destruição, sobretudo nas regiões da Pampulha e Nordeste. Hoje, moradores dos locais atingidos enfrentam transtornos.









A árvore foi arrancada pela raiz. A queda causou inclusive danos também ao passeio. A Copasa informou que aguarda a limpeza do local para reparação dos canos destruídos. A empresa também diz ter enviado técnicos ao trecho para a manutenção emergencial da rede.





Chuva de granizo e ventania partiram teto do estacionamento de um supermercado no Bairro Jaraguá (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Ainda no Jaraguá, o temporal partiu o teto a cobertura de um posto de combustível e do estacionamento de um supermercado . Ninguém ficou ferido. No supermercado, uma mulher ficou presa no carro, mas conseguiu sair em segurança.





A chuva e o vento forte também destruíram parte do telhado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Pampulha, no Bairro São Luiz. No local, também não há registro de feridos.





No Bairro Floramar, a queda de uma árvore fechou o trânsito durante toda a tarde e parte da noite de ontem. Acionados, os bombeiros já liberaram a área.

Carros amassados e vias bloqueadas

Temporal também derrubou a cobertura de um posto de combustível no Bairro Jaraguá (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Na Avenida Bernardo Vasconcelos, altura do Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste, pedestres e motoristas estão cercados de barro, galhos e entulhos. O temporal de ontem derrubou uma árvore robusta na via.





A queda chegou a atingir um carro com três pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo precisou ficar dentro do veículo por algumas horas, já que a árvore caiu sobre a rede elétrica, deixando fios expostos, mas todos foram resgatados em segurança.





Os moradores do trecho ficaram sem energia elétrica por cerca de três horas, mas o fornecimento já foi normalizado.





Queda de árvore causou transtornos na Avenida Bernardo Vasconcelos, Bairro Cachoeirinha (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Ainda na Região Nordeste, outra árvore tombou sobre a passarela do Bairro Ouro Minas, próximo ao hotel de mesmo nome. Ninguém se feriu. Os bombeiros informaram que vão remover a árvore ainda hoje.





Incidente semelhante assustou quem passava na tarde de ontem pela Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro Cachoeirinha, Região Noroeste de BH. Uma árvore caiu no local, fechando particalmente o trânsito por volta de 16h. Não houve vítimas e o tráfego já flui normalmente.