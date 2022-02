Crianças de 5 anos recebem primeira dose da vacina em BH nesta segunda

(foto: Vacinação de crianças em BH chega à faixa etária dos 5 anos nesta segunda quinzena de fevereiro)

Calendário das doses de reforço em BH (fevereiro)

Dia 14/02 (segunda-feira)

primeira dose para crianças sem comorbidades de 5 anos, nascidas a partir de agosto de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde;

repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8, 7 e 6 anos, completos até a data da vacinação, e de 5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação





De 15 a 17/02 (terça a quinta)

repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde;

repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação





Dia 18/02 (sexta-feira)

dose de reforço para pessoas de 36 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde;

repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação

Documentos para vacinar crianças

Horários de funcionamento das unidades de saúde

