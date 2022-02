Crianças de 5 anos começam a ser vacinadas em BH

Movimento na Secretaria de Educação, no Santo Antônio, foi tranquilo na parte da manhã (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A campanha de vacinação contra a COVID-19 começou com a imunização de crianças sem comorbidades em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (14/02), os pais puderam levar os pequenos de 5 anos, nascidos a partir de agosto de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação, para receberem o imunizante.

Com isso, toda a faixa etária de 5 a 11 anos foi convocada, já que os pequenos nascidos entre fevereiro e julho de 2016 já puderam se vacinar.

O movimento na Secretaria de Educação, no bairro Santo Antônio, foi tranquilo pela manhã. O médico Bruno Pasquale, que levou os filhos Arthur, de 5 anos, e Lucas, de 4, disse que esperou poucos minutos na fila e que no local tinha espaço para as crianças brincarem e se distraírem.

“Eu e minha esposa ficamos muito felizes quando chegou a hora de vacinar o Arthur. Torcemos muito para que a imunização das crianças fosse aprovada e iniciada. A espera foi longa para que o momento chegasse”.

Apesar de não ter trabalhado na frente, Bruno ressaltou a importância da vacinação infantil e a ansiedade para vacinar o filho mais novo. “Estamos ansiosos agora para vacinar o caçula. Ele quis acompanhar o irmão na hora da vacina e foi muito tranquilo”.

O médico Bruno Pasquale levou o filho Arthur para vacinar e espera a hora de imunizar o caçula (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A engenheira Laís Chaves acompanhou a filha, Ana Júlia, para receber o imunizante. Agora, ela espera poder vacinar a caçula, Maria Luísa, de 3 anos. “Fiquei bem feliz de finalmente ter chegado a vez da minha filha vacinar. Quanto mais pessoas protegidas, melhor pra todo mundo”.

A engenheira Laís Chaves acompanhou a filha, Ana Julia, na hora de receber a vacina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Para vacinar os pequenos, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. É necessário levar aos locais de imunização o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência na capital.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, disponibilizado no portal da PBH, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Também está disponível a repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses, e a repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado quatro meses.



