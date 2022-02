BH: veja os locais para a vacinação contra COVID desta terça-feira (15)

Confira os locais para vacinação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Veja os locais para a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos

REGIONAL BARREIRO

Escola Municipal Presidente Itamar Franco Avenida Perimental Vila Santa Rita, 2.911 Vale do Jatobá

Escola Municipal Antônio Sales Barbosa Rua Sabino José Ferreira, 05 Tirol

Escola Municipal Polo de Educação Integrada Praça Modestino Sales Barbosa, 50 Flávio Marques

Faculdade UNA Barreiro Rua Barão de Coromandel, em frente ao número 765 Barreiro

REGIONAL CENTRO-SUL

Secretaria Municipal de Educação Rua Carangola, 288 Santo Antônio

Escola Municipal Vila Fazendinha Rua Paulo De Souza, 51 Fazendinha

Anexo da Escola Municipal Ulysses Guimarães (antiga Escola Estadual José Carlos de Guaraná Menezes) Rua São Tomás de Aquino, 754 Vila Santa Rita de Cássia

REGIONAL LESTE

Escola Municipal Israel Pinheiro Rua Desembargador Bráulio, 1.147 Alto Vera Cruz

Escola Municipal Padre Francisco Avenida Itaituba, 12 Boa Vista

Escola Municipal Santos Dumont Avenida Mem de Sá, 600 Santa Efigênia

Boulevard Shopping Avenida dos Andradas, 3.000. Saguão do G2 Santa Efigênia

REGIONAL NORDESTE

Academia da Cidade São Paulo Rua Aiuruoca, 425 São Paulo

Academia da Cidade Goiânia Rua Tiziu, 175 Goiânia

Salão da Igreja Católica Comunidade São Gabriel Rua Codajás, 45 São Gabriel

REGIONAL NOROESTE

Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti Rua Regida, 309 Jardim Filadélfia

Escola Municipal Dom Bosco Rua Bicuíba, 260 Dom Bosco

Escola Municipal Honorina de Barros Praça Professor Corrêa Neto, 6 São Cristóvão

REGIONAL NORTE

Escola Municipal Hebert José de Souza Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 320 Novo Aarão Reis

Escola Municipal Hilda Rabelo Matta Rua Joventina da Rocha, 72 Heliópolis

Escola Municipal de Educação Infantil Curumins Rua Cecília Trindade Silva, 20 Jardim Felicidade

REGIONAL OESTE

Paróquia São Judas Tadeu Rua José Basílio, 100 Palmeiras

Associação Mineira de Proteção a Criança (AMPC) Rua Visconde de Cairú, 75 Madre Gertrudes

Igreja São Jorge Rua Corcovado, 425 Jardim América

REGIONAL PAMPULHA

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia Rua Aluísio Davis 53 Ouro Preto

Centro de Educação Infantil Professora Maria Lúcia Hannas Rua Quito, 53 Trevo

Escola Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa Avenida Antônio Carlos, 6.627 Pampulha

Escola Municipal Anne Frank Rua K, 445 Confisco

REGIONAL VENDA NOVA

Escola Municipal Professor Pedro Guerra Rua João Ferreira da Silva, 230 Mantiqueira

Escola Municipal Jardim Leblon Rua Silva Xavier, 15 Jardim Leblon

Escola Municipal Padre Marzano Rua Érico Veríssimo, 1.280 Rio Branco

Escola Municipal Miriam Brandão Rua João de Carvalho Barros, 50 Serra Verde

FAMINAS-BH Avenida Cristiano Machado, 12.001 Vila Cloris

Veja os locais para repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocados

DRIVE THRU

Corpo de Bombeiros Rua Piauí, 1.815 Funcionários

POSTOS EXTRAS

Faculdade UNA-BH (Centro-Sul) Rua Aimorés, 1.451 Lourdes

Faculdade Pitágoras (Centro-Sul) Rua dos Aimorés, 1.300 Funcionários

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste) Avenida Francisco Sales, 23 Floresta

Faculdade Estácio de Sá (Oeste) Rua Erê, 207 Prado

Centro Universitário UNI-BH (Oeste) Rua Líbero Leone, 259 Buritis

SHOPPINGS

Shopping Estação BH Avenida Cristiano Machado, 11.833. Piso L1 (entrada pela Avenida Cristiano Machado) Vila Cloris

Via Shopping Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2º Piso Ala A Barreiro

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bairro das Indústrias Rua Maria de Lourdes Manso, 80 Bairro das Indústrias

Centro de Saúde Bonsucesso Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 Bonsucesso

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo Rua Eridano, 540 Miramar

Centro de Saúde Independência Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 Independência

Centro de Saúde Itaipu - Jatobá Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 Marilândia

Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino - Túnel de Ibirité Rua Waldir César Branquinho, 111 Tunel Ibirité

Centro de Saúde Mangueiras Rua Chafariz, 4 Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia Rua Flor de Seda, 172 Lindeia

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários Rua David Fonseca, 1.396 Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água Rua São Pedro da Aldeia, 55 Pilar

Centro de Saúde Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 Regina

Centro de Saúde Santa Cecília Rua Paulo Duarte, 280 Santa Cecília

Centro de Saúde Vila Cemig Rua Coletivo, 68 Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho Rua Otaviano de Carvalho, 174 Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal Rua Bela Vista, 30 Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas Avenida Francisco Sales, 1.715 Santa Efigênia

Centro de Saúde Menino Jesus Rua Congonhas, 692 Santo Antônio

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida Rua Paulino Marquês Gontijo, 109 Novo São Lucas

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima Rua Corinto, 450 Serra

Centro de Saúde Oswaldo Cruz Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima Barro Preto

Centro de Saúde Padre Tarcísio Rua Coronel Jorge Davis, 500 São Lucas

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia Rua Cristina, 961 São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância Rua Iraí, 248 Coração de Jesus

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz Rua General Osório , 959 Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Boa Vista Rua Guruá, 833 Boa Vista

Centro de Saúde Granja de Freitas Rua São Vicente, 405 Granja de Freitas

Centro de Saúde Horto Rua Anhanguera, 224 Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu Rua Fernão Dias, 220 Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes Avenida Petrolina, 869/871 Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso Avenida Mem de Sá, 1.001 Paraíso

Centro de Saúde São Geraldo Avenida Itaituba, 318 São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário Rua Simão Pereira, 73 Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril Rua Desembargador Bráulio, 2.200 Taquaril

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins Rua Panema, 275 Concórdia

Centro de Saúde Capitão Eduardo Rua Ângela Benareges, 10 Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI Rua Almas, 122 Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo Rua Serra do Cipó, 170 Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Gentil Gomes Rua Manoel Passos, 580 Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia Rua Pomba, 677 Goiânia

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes Rua Branca, 15 Vitoria

Centro de Saúde Maria Goretti Rua Barreiro Grande, 57 Maria Goretti

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555 Paulo Vl

Centro de Saúde Nazaré Rua Cruz de Malta, 73 Nazaré

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu Rua Dianópolis, 180 Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Marcos Rua Paulista , 571 Fernão Dias

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus Rua Bernardo Cisneiros, 659 Bom Jesus

Anexo do Centro de Saúde Califórnia Rua dos Violões, 570 Conjunto California

Centro de Saúde Carlos Prates Rua Riachuelo, 35 Carlos Prates

Centro de Saúde Coqueiros Rua Eneida, 1583 Coqueiros

Centro de Saúde Ermelinda Rua Paes de Abreu, 114 Ermelinda

Centro de Saúde Glória Rua Eneida, 955 Glória

Centro de Saúde Jardim Montanhês Rua Leopoldo Pereira, 407 Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro Rua Frei Luiz de Souza, 811 João Pinheiro

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio Rua Aquidaban, 1.026 Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes Rua Mendes de Oliveira, 325 B Pedreira Prado Lopes

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins Rua Rutilo, 96 Pindorama

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre Rua Osório Duque Estrada 491 Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Guarani Rua Pacaembu, 160 Guarani

Centro de Saúde Jaqueline Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline II Rua João Pereira Lima, 50 Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade

Centro de Saúde Felicidade II Rua Pau Brasil, 160 Solimões

Centro de Saúde Lajedo Rua Júlio Ribeiro, 681 Lajedo

Centro de Saúde MG20 Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 Maria Teresa

Centro de Saúde Novo Aarão Reis Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória Rua Maria Amélia Maia, 276 São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás Rua Santa Rosa, 54 São Tomás

Centro de Saúde Tupi Rua Ari Barroso, 150 Tupi

Centro de Saúde Zilah Sposito Rua Coquilho, 85 Jaqueline

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amilcar Vianna Martins Rua Nelson de Senna, 90 Cinquentenário

Centro de Saúde Cícero Ildefonso Rua Caviana, 77 Jardinópolis

Centro de Saúde Conjunto Betânia Rua Onã, 105 Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí Rua Paulo Diniz Carneiro, 742 Havaí

Centro de Saúde João XXIII Rua Toledo, 481 Vila Oeste

Centro de Saúde Santa Maria Rua das Pérolas, 123 Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge Rua Oscar Trompowsky, 1.698 Nova Granada

Centro de Saúde Ventosa Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782 Jardim America

Centro de Saúde Vista Alegre Rua Sêneca, 9 Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo Avenida Amazonas, 8.889 Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Itamarati Rua Anita Blumberg, 63 Paquetá

Centro de Saúde Jardim Alvorada Rua Engenho do Sol, 580 Engenho Nogueira

Centro de Saúde Ouro Preto Rua Jonas Jean, 77 Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago Avenida João XXIII, 1.233 Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Amélia Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 Santa Amélia

Centro de Saúde Santa Rosa Avenida Bueno Siqueira, 100 Universitário

Centro de Saúde São José Rua Violeta de Melo, 655 São José

Centro de Saúde Serrano Rua Tocantins, 471 Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo Avenida Dandara, 7 Trevo

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Andradas Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 São João Batista

Centro de Saúde Céu Azul Rua Alice Marques, 187 Céu Azul

Centro de Saúde Jardim Comerciários Rua Maria da Paz Maia, 96 Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Lagoa Rua José Sabino Maciel, 176 Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa Rua Capitão Sérgio Pires, 226 Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York Rua Wilton Marques Pereira, 10 Nova York

Centro de Saúde Piratininga Rua Cravo da Índia, 11 Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco Rua Crisanto Muniz, 120 Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica





De 15 a 17/02 (terça a quinta-feira): - repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF





- repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde





- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação





Dia 18/02, sexta-feira: - dose de reforço para pessoas de 36 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF





- repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF





- repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde





- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca, entre terça-feira (15/2) e quinta-feira (17/2), crianças com e sem comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação, que perderam a primeira dose.Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.Caso o acompanhamento seja feito por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, disponibilizado no portal da Prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.Amanhã, também vai ocorrer a repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses.Além disso, a PBH faz novo chamamento para pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço nas faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das13h às 19h30. A vacinação infantil é das 9h às 16h.