COVID-19: Varginha vacina mais de 50% das crianças de 5 a 11 anos

Prefeitura de Varginha se esforça para imunizar crianças (foto: TV Alterosa Sul de Minas/reprodução )

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, divulgou o boletim epidemiológico e mostra que mais da metade das crianças de 5 a 11 anos foram imunizadas contra a COVID-19 com a primeira dose na cidade. A meta é atingir 11.418 crianças.

De acordo com a prefeitura, 5.826 crianças de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Desse total, até o momento, 171 têm comorbidades e o público de 10 anos foi o que mais compareceu representando 59%.

A meta, segundo a prefeitura, é imunizar 11.418 crianças, já que a população mais nova, de 5 anos, representa apenas 33% dos dados. A vacinação segue de segunda a sábado, de 7h30 às 11h30, na Central de Vacinação, no Bairro Bom Pastor, na UBS do Sion, UBS do Imaculada e na UBS do Mont Serrat.

“Estamos envidando todos os esforços para garantir acesso fácil e com horários alternativos para vacinação de nossas crianças. Com adesão crescente, ultrapassamos mais que 50% de nossas crianças de 5 a 11 anos já contempladas com a primeira dose”, afirma Luiz Carlos Coelho, infectologista e responsável pelo setor de enfrentamento à COVID-19.

Na semana passada, o prefeito Vérdi Melo se mostrou preocupado com a baixa adesão desse público na imunização, que atingia apenas 37%. “Isso nos preocupa. Queria aproveitar a oportunidade e pedir aos pais que colaborem e levem suas crianças, porque as aulas começam já começaram e quanto mais essas crianças estiverem vacinas, um número maior, vai facilitar nosso trabalho e dar mais segurança a todos”, disse o prefeito em coletiva.

Varginha tem mais de 26 mil casos de COVID-19, 43 hospitalizados e 377 mortes em decorrência da doença. A cidade já aplicou 262.456 doses da vacina contra o novo coronavírus. Ainda segundo a prefeitura, o setor da saúde implantou nove pontos itinerantes na cidade para facilitar a imunização da população.