Prefeitura de Jaboticatubas tem dificuldades para conseguir testes de COVID

Prefeitura luta para conseguir testes de Covid para a população de Jaboticatubas (foto: Jaboticatubas.mg.gov.br)

Para muitas prefeituras mineiras, o momento, desde o início da pandemia de COVID-19, vem sendo de muita luta para conseguir vacinas e mesmo testes contra a doença. São muitos os casos de municípios que tiveram, em determinado momento, dificuldade em obter o imunizante. Quem está em dificuldades, agora, é a Prefeitura de Jaboticatubas, que emitiu uma nota à população.

O problema na cidade é a dificuldade em obter testes para a detecção da COVID-19 e a falta de medicamentos para o tratamento da doença. A prefeitura reforça as recomendações para medidas de prevenção, como manter o distanciamento e o uso de máscaras.

A nota oficial:

“A Prefeitura de Jaboticatubas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município está com dificuldade para adquirir testes para detecção da Covid-19. Essa situação se dá pela alta demanda não só na cidade, mas em todo o país, diante da grande quantidade de casos registrados nas últimas semanas. Pelo mesmo motivo, há também a falta de medicamentos indicados para tratamento de síndrome gripal, os mesmos utilizados para tratamento de pacientes sintomáticos para Covid e H3N2. A doença continua ceifando vidas de pessoas em todo o mundo e devemos ter a consciência do perigo de contágio do coronavírus. O município teve um aumento significativo dos casos ativos nos últimos dias. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde pede que a população redobre os cuidados contra a doença. Use máscara, higienize as mãos com álcool, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Fique atento ao calendário de vacinação. A pandemia ainda não acabou, o vírus passa por mutações e continua matando em todo o mundo.”

