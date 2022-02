Nova Lima e governo do estado assinam convênio para recuperação da MG-030

O prefeito João Marcelo e o governador Romeu Zema visitam trechos de destruição na MG-030 (foto: Assessoria da Prefeitura de Nova Lima/Divulgação )

Um convênio entre a Prefeitura de Nova Lima e o Governo do Estado de Minas Gerais, assinado nesta sexta-feira (4/2), possibilitará a recuperação de trechos da rodovia MG-030, que foram danificados pelas chuvas dos últimos anos. O valor do investimento é de R$ 13 milhões. Além de Nova Lima serão beneficiadas, também, Raposos, Honório Bicalho e Rio Acima.

O convênio foi assinado pela Prefeitura de Nova Lima e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Serão recuperados trechos entre os quilômetros 13 e 35, sob a responsabilidade do órgão estadual, além da construção de contenção de uma encosta no Bairro Alvorada, no local conhecido como “voçoroca”, que é uma demanda da comunidade que já dura 38 anos. No local, os imóveis e moradores correm riscos.

Está prevista, ainda, dentro do convênio, a construção de um muro de contenção na altura do quilômetro 15, próximo ao condomínio Ville de Montagne, por conta das chuvas deste ano. No quilômetro 33, será feita uma estabilização de talude de aterro na altura do Bairro Santa Rita, em local impactado pela chuva de dois anos atrás.

“Temos como um dos nossos principais desafios a mobilidade urbana e a segurança das vias, e todas as interferências relacionadas a elas, pois afetam diretamente a vida das pessoas e empresas. Importa para nós, além disso, a solução para um problema de mais de três décadas no Bairro Alvorada, que também será solucionado por este convênio”, ressaltou o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez.

O ineditismo da parceria está no fato de a prefeitura de Nova Lima ficar responsável pelo aporte de aproximadamente R$ 13,1 milhões ao Governo do Estado, enquanto as intervenções serão contratadas pelo DER-MG, que prestará também apoio técnico e de fiscalização das obras, com a atuação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

“Entra ano, sai ano, cidades sofrem, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, com as chuvas e enchentes e nós precisamos acabar com isso. Já solicitei à nossa secretaria de infraestrutura que avalie obras e investimentos que nos ajudarão a mudar essa triste realidade”, disse o governador Romeu Zema, que reforça a necessidade urgente de Minas Gerais buscar soluções para as chuvas e enchentes que assolam diversas cidades do estado.

O convênio terá vigência até maio de 2023 e o prazo estimado para a execução das obras é de março a dezembro de 2022.

Mais novidades

O prefeito João Marcelo anuncia que outras frentes e ações estão em fase de discussão. “É o caso, por exemplo, da parceria que está sendo fechada entre o município e o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, para reforma da Escola Estadual Josefina Wanderley Azeredo, localizada em Honório Bicalho, em que a prefeitura fará um repasse de cerca de R$ 500 mil para recuperação da unidade, que foi afetada pelas chuvas deste ano. A partir daí, há uma proposta, que será encaminhada à Câmara Municipal de Nova Lima, que prevê o repasse anual de R$ 200 mil para cada uma das escolas estaduais localizadas em nossa cidade."

Outra novidade, segundo o prefeito, é o processo de construção de um outro convênio com o Governo do Estado, também via DER-MG, que permitirá o asfaltamento de uma importante rodovia que liga Nova Lima a Sabará. Hoje, essa estrada é de terra. “Trata-se de um trecho essencial no Plano de Mobilidade do município, pois torna-se uma rota alternativa de saída também para a capital, Belo Horizonte”, ressaltou João Marcelo, para quem, “ao cuidarmos dos potenciais caminhos junto à capital do estado, os benefícios serão multiplicados aos milhares de usuários, todos os dias”.