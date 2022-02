Vídeo: homem tem surto psicótico e quebra 4 carros no Centro de Valadares

Um dos carros que teve os vidros quebrados pelo homem, na Rua Sá Carvalho, Centro de Valadares (foto: Divulgação Polícia Militar)





A Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (4/2), o resultado das investigações sobre o mistério que envolvia a destruição de vidros de quatro carros na Rua Sá Carvalho, no Centro de Governador Valadares. Os veículos "dormiram" na rua e os proprietários foram surpreendidos com a destruição logo nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (3/2).

O mistério durou grande parte do dia, mas os policiais militares deram início a uma operação para desvendar o misterioso quebra-quebra. Durante o patrulhamento, os militares foram informados pelo Centro de Operações Militares (Copom) que havia uma pessoa detida por populares, na Rua Sá Carvalho.





A caminho do local apontado, as equipes de policiais viram um homem caído na calçada, com hematomas. Testemunhas contaram que o homem havia sido agredido por um grupo de pessoas.











Segundo a polícia, ele apresentava confusão mental, além dos machucados e foi levado até o Pronto Socorro do Hospital Municipal, onde foi identificado como morador em situação de rua, que vive naquela área.





Após o socorro ao homem agredido, os policiais seguiram para Rua Rio Doce, próximo à Rua Sá Carvalho, onde uma mulher disse que um "homem surtado", como ela declarou aos militares, havia dado várias pancadas no portão da casa dela, com um pedaço de pau.





Outras pessoas se aproximaram e se queixaram sobre os carros quebrados na Rua Sá Carvalho. Após análise de imagens de câmeras de segurança da região, os policiais concluíram que o mesmo homem que golpeou o portão da casa da Rua Rio Doce, foi o mesmo que quebrou os vidros dos carros, e o mesmo homem que eles haviam levado ao Hospital Municipal.





Conforme os militares, o homem teve um surto psicótico na manhã de quinta-feira, quando fez os ataques. Medicado, ele ficou sob os cuidados de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, de Governador Valadares. O caso segue com investigação da Polícia Civil.