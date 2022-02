Advogado é preso em Juiz de Fora por exploração sexual

Momento em que ocorreu a prisão do advogado que saía do motel com duas adolescentes (foto: PCMG)

Um advogado de 45 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (3/2), pela Polícia Civil de Juiz de Fora, suspeito de praticar o crime de favorecimento à prostituição ou outras formas de exploração sexual, no Bairro Vale Verde, na Região Sul daquela cidade, na Zona da Mata mineira. O homem foi flagrado dentro de um carro com duas adolescentes, de 14 e 16 anos.

Segundo o delegado Rafael Gomes, que comanda as investigações, a ação ocorreu durante levantamentos que estavam sendo realizados pela equipe de policiais civis. “Os investigadores da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico estavam realizando diligências no bairro, quando se depararam com um veículo de luxo em atitude suspeita, razão pela qual fizeram a abordagem do carro. Em seu interior, foram encontrados ele e as jovens. Ao serem questionadas, elas revelaram que estavam realizando um programa com esse homem e que haviam saído de um motel.”

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a prisão foi ratificada pela prática do crime. Ele foi encaminhado nesta sexta-feira (4/2) ao sistema prisional. “Por se tratar de um advogado, foi acionada a comissão de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais (OAB/MG), que compareceu à delegacia e acompanhou todos os trâmites”, diz o delegado.