PM desmantela casa de exploração sexual de menores no Norte de Minas

Polícia Militar de Salinas prendeu donos de casa de prostituição (foto: Divulgação/PMMG)

A Polícia Militar de Salinas, no Norte de Minas, desmantelou uma casa de prostituição e exploração sexual de menores. A atividade criminosa funcionava em um local denominado "Bar Aroeiras". Os militares foram chamados inicialmente para atender um caso de agressão.





Ao chegar ao suposto bar, a PM recebeu a informação de que se tratava, na verdade, de um prostíbulo no qual adolescentes entre 15 e 16 anos eram exploradas. De acordo com o boletim de ocorrência, os proprietários dificilmente repassavam o dinheiro dos programas às garotas e ainda as obrigavam a realizar trabalhos domésticos.









A PM também encontrou três crianças pequenas - uma de 6 anos, uma de 1 ano e outra de 2 meses -, filhas de uma das donas do bar e de duas garotas. Elas foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar de Salinas a uma casa de acolhimento do município de forma temporária.





Entre os materiais apreendidos estão um celular, um caderno com anotações dos programas e um contrato de locação imobiliária. A garota agredida, que apresentou um hematoma do lado direito da cabeça, recebeu atendimento em uma unidade de saúde da cidade.



Tráfico de pessoas